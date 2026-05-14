Videóhívásban mentette meg egy kisbaba életét az Országos Mentőszolgálat

Videóhívás segítségével mentette meg egy kismama és kisbaba életét az Országos Mentőszolgálat, miután a hirtelen beindult szülésnél kiderült, a köldökzsinór "előreesett", ami így közvetlen életveszély volt a baba számára.

Videóhívásban mentették meg a kisbaba életét / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Mint írják, a kismama május 14-én hajnalban ébredt erős fájásokra Pest vármegyében, majd nem sokkal később a magzatvíz is szivárogni kezdett, ami miatt a szülők a mentők segítségét kérték. Innentől kezdődött a "kavalkád":

A mentésirányító az édesapa segítségével videókapcsolatot létesített és a mobiltelefon kamerájának helyszíni közvetítése alapján azonnal megállapította, hogy a köldökzsinór hosszan “előesett”, ami a baba számára közvetlen életveszélyt jelentett. A mentésirányító bajtársnőnk mentőegységeket riasztott és közben azonnal megkezdte a telefonos segítségnyújtást, aminek elsődleges célja a köldökzsinór vérkeringésének felszabadítása, és így az anyaméhen belül életveszélyben lévő magzat megmentése volt. A megfelelő testhelyzet kialakítása, a köldökzsinór összenyomástól való védelme, majd a helyszínre érkező egységek gyógyszeres beavatkozásai sikerhez vezettek, az anyukát a szülőszoba értesítését követően kórházba szállították, ahol már felkészülten várták őket és perceken belül császármetszéssel világra segítették a család első gyermekét

- írják az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.