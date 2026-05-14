Videóhívásban mentette meg egy kisbaba életét az Országos Mentőszolgálat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 17:34
Az újszülött életveszélyben volt a köldökzsinór állapota miatt.

Videóhívás segítségével mentette meg egy kismama és kisbaba életét az Országos Mentőszolgálat, miután a hirtelen beindult szülésnél kiderült, a köldökzsinór "előreesett", ami így közvetlen életveszély volt a baba számára. 

Videóhívásban mentették meg a kisbaba életét / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

 

Mint írják, a kismama május 14-én hajnalban ébredt erős fájásokra Pest vármegyében, majd nem sokkal később a magzatvíz is szivárogni kezdett, ami miatt a szülők a mentők segítségét kérték. Innentől kezdődött a "kavalkád":

A mentésirányító az édesapa segítségével videókapcsolatot létesített és a mobiltelefon kamerájának helyszíni közvetítése alapján azonnal megállapította, hogy a köldökzsinór hosszan “előesett”, ami a baba számára közvetlen életveszélyt jelentett. A mentésirányító bajtársnőnk mentőegységeket riasztott és közben azonnal megkezdte a telefonos segítségnyújtást, aminek elsődleges célja a köldökzsinór vérkeringésének felszabadítása, és így az anyaméhen belül életveszélyben lévő magzat megmentése volt. A megfelelő testhelyzet kialakítása, a köldökzsinór összenyomástól való védelme, majd a helyszínre érkező egységek gyógyszeres beavatkozásai sikerhez vezettek, az anyukát a szülőszoba értesítését követően kórházba szállították, ahol már felkészülten várták őket és perceken belül császármetszéssel világra segítették a család első gyermekét

- írják az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
