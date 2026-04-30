Friss hírek érkeztek Rubint Réka állapotáról: már a haja is elkezdett nőni

Rubint Réka állapota szinte sokként érte az országot, hiszen nehezen lehet elképzelni, hogy az egészséges életmód legnagyobb hírnökeként hogyan kaphat pont ő egy ekkora csomagot az élettől. Bár a rák nem válogat, Réka ebben is, mint minden másban megtalálta a megoldandó feladatot és az elmúlt négy évben szerzett tapasztalatait most másnak is szeretné átadni.
Rubint Réka Instagram-oldalán a minap élő bejelentkezésben tudatta követőivel, hogy fantasztikusan érzi magát a bőrében és tiszta szívvel, tisztán látva a feladatait tekint előre. Az ország fitneszedzője elképesztő önismereti utazáson ment keresztül az elmúlt négy évben, s mint mondja, mélyen hisz benne, hogy minden okkal történik.
Amikor azt gondoljuk, amit én is gondoltam négy évvel ezelőtt, hogy a Jóisten magára hagyott, azt később realizálni fogjuk, hogy tulajdonképpen annyira szeret, hogy az ölébe vesz. Hozott egy olyan feladatot az életembe, amivel megtanított leállni és egy kicsit kiszállni a mókuskerékből.
Réka a diagnózist követően kezdett hangtálazással foglalkozni, amelyről a Borsnak is részletesen mesélt. Az eddigi tapasztalatait pedig nemcsak, hogy átéli, de tovább is akarja adni. Táboraiba már beépít belőle elemeket; sőt, kifejezetten ilyen témájú, meditációs tábort is elkezdett szervezni.
Én már megtaláltam a küldetésemet: a félelem nélküli élet megtanítása, a saját tapasztalataimon keresztül.
Réka mindenkit arra biztat, hogy merjen kapcsolódni önmagával, merje azt az életet élni, amit szeretne, merjen szeretni és szeretve lenni. Merjen boldog lenni és megadni mindazt, amire a szíve legmélyén vágyik.
Merjetek úgy élni, ahogy szeretnétek, vagyis szabadon, félelem nélkül. Mert a félelmeink nagyon sokszor rabul ejtenek minket. Én is megjártam nagyon sokszor ezeket a mélységeket, de ha mertek foglalkozni önmagatokkal és merjétek szeretni azt a kislányt/kisfiút aki bennetek él, az nagyon sokat fog adni és jelenteni. Ebben próbálom segíteni a hozzám látogatókat.
Rubint Réka parókákat hord, amióta a kemoterápia miatt kihullott a haja, mostanra azonban úgy tűnik, hogy már a gyógyulás útjára lépett. „Képzeljétek el, nagyon örülök, mert nő a hajam, elképesztő!” Videójában egyébként meg is mutatta, hogy már mennyire látványos, bár sokan megírták neki üzenetben, hogy ilyenkor, amikor visszanő, teljesen másmilyen lehet, mint eredetileg volt.
Nekem barna volt a hajam, de most olyan, mintha fekete lenne. Alig várom, hogy egy jó kis vagány frizurám legyen belőle, mert most még kendőkben járok. Ezek nagyon kényelmesek egyébként, a parókaboltban lehet venni ilyeneket, több színben is van. Pont Norbika mondta nekem azt, aki szintén ugyanolyan optimista, mint én, hogy akkor nincs haja az embernek, amikor megszületik. Én is így érzem most magam, hogy újjászülettem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.