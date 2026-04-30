Friss hírek érkeztek Rubint Réka állapotáról: már a haja is elkezdett nőni

Rubint Réka állapota szinte sokként érte az országot, hiszen nehezen lehet elképzelni, hogy az egészséges életmód legnagyobb hírnökeként hogyan kaphat pont ő egy ekkora csomagot az élettől. Bár a rák nem válogat, Réka ebben is, mint minden másban megtalálta a megoldandó feladatot és az elmúlt négy évben szerzett tapasztalatait most másnak is szeretné átadni.

Rubint Réka állapota folyamatosan javul, mentálisan is nagyon sokat foglalkozik önmagával, ami sokat segít neki a gyógyulásban (Fotó: Tumbász Hédi)

Rubint Réka betegsége: „Mindenkit arra biztatok, hogy merjen kapcsolódni önmagával”

Rubint Réka Instagram-oldalán a minap élő bejelentkezésben tudatta követőivel, hogy fantasztikusan érzi magát a bőrében és tiszta szívvel, tisztán látva a feladatait tekint előre. Az ország fitneszedzője elképesztő önismereti utazáson ment keresztül az elmúlt négy évben, s mint mondja, mélyen hisz benne, hogy minden okkal történik.

Amikor azt gondoljuk, amit én is gondoltam négy évvel ezelőtt, hogy a Jóisten magára hagyott, azt később realizálni fogjuk, hogy tulajdonképpen annyira szeret, hogy az ölébe vesz. Hozott egy olyan feladatot az életembe, amivel megtanított leállni és egy kicsit kiszállni a mókuskerékből.

Réka a diagnózist követően kezdett hangtálazással foglalkozni, amelyről a Borsnak is részletesen mesélt. Az eddigi tapasztalatait pedig nemcsak, hogy átéli, de tovább is akarja adni. Táboraiba már beépít belőle elemeket; sőt, kifejezetten ilyen témájú, meditációs tábort is elkezdett szervezni.

Én már megtaláltam a küldetésemet: a félelem nélküli élet megtanítása, a saját tapasztalataimon keresztül.

Réka mindenkit arra biztat, hogy merjen kapcsolódni önmagával, merje azt az életet élni, amit szeretne, merjen szeretni és szeretve lenni. Merjen boldog lenni és megadni mindazt, amire a szíve legmélyén vágyik.