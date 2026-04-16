Milliós ajándék egy koncerten? Elképesztő, mivel lepték meg a rajongói Rácz Gergőt!

Sosem látott jelenetek zajlottak le az ország egyik legnépszerűbb énekesének fellépésén, ahol még a biztonsági őrök álla is leesett a meglepetéstől. Rácz Gergő rajongói nem aprózták el: mélyen a zsebükbe nyúlva fejezték ki imádatukat kedvencük felé.
A magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja, Rácz Gergő évtizedek óta szállítja a slágereket, ám a legutóbbi koncertje minden eddigi élményét felülmúlta. Az előadó, akit profizmusáról és közvetlenségéről ismer a szakma, egy olyan váratlan szituációba csöppent, ahol a szavak már kevésnek bizonyultak. A mostani cikkünkben feltárjuk annak a titokzatos TikTok videónak a hátterét, amelyben az énekes megmutatta a rajongóitól kapott értékes hangszereket, majd megvizsgáljuk, meddig képesek elmenni a fanatikusok, ha imádott sztárjukról van szó.

Rácz Gergő videóklipjében merész jelenetet vállalt.
Rácz Gergő koncertje után nem akármilyen ajándékot kapott a rajongóitól (Fotó: Rácz Gergő/Instagram)

Sokk a színpadon: Rácz Gergő egy milliós értékű gitárral lett gazdagabb?

Az internet népe csak kapkodta a fejét, amikor megjelent az a bizonyos videó, amelyben az énekes őszinte döbbenettel az arcán mutatta be legújabb szerzeményeit.

Ezeket tőletek kaptam, teljesen váratlanul

– mondta a felvételen A VIP egykori sztárja, miközben két olyan hangszert emelt a magasba, amelyek láttán minden zenésznek megdobban a szíve. A legnagyobb port egy különleges, kétnyakú gitár kavarta, amely nemcsak látványos, de az ára is csillagászati magasságokban mozoghat. Több rajongó is utána járt a hangszernek, ezután kiderült: egy ilyen speciális gitár értéke valahol 200 000 és 1 000 000 forint között mozog, függően a márkától és az egyedi kialakítástól. A rajongói szeretet tehát ezúttal számszerűsíthető volt, és a végösszeg láttán sokan felszisszentek.

Nem volt megállás: Egy második gitár is előkerült

Ha a kétnyakú csoda nem lett volna elég, a nagylelkűség itt nem ért véget. Egy másik, klasszikus egynyakú gitár is gazdára talált az este folyamán, amely ugyan „kisebb” értékűnek számít az előzőhöz képest, de még így is a luxusajándék kategóriába tartozik. Gergő láthatóan meghatódott a kedvességtől, hiszen egy zenész számára a hangszere a legszentebb munkaeszköze. A kommentelők persze azonnal egymásnak estek: egyesek szerint ez a rajongás legszebb formája, míg mások szerint már-már túlzás ilyen drága tárgyakkal elhalmozni egy sikeres művészt. Egy biztos, a fanatikusok üzentek, és az üzenetük egyértelmű volt: Gergő zenéje többet ér nekik minden pénznél.

@raczgergo_real Két nyak, dupla felelősség. Tőletek kaptam. 🎸 #LEVEL50 #gitár #duplanyak ♬ eredeti hang - Rácz Gergő

A fanatizmus új szintje: Meddig mennek el a rajongók?

A bulvárvilágban nem ritka a plüssmaci vagy a szerelmes levél, de a hangszer ajándékozás egy teljesen új szintre emeli a rajongói kultúrát. Mi vezethet odáig, hogy valaki vagy egy közösség ekkora anyagi áldozatot hozzon? A pszichológusok szerint az ilyen típusú gesztusok mögött mély érzelmi kötődés áll, ahol a rajongó úgy érzi, a kapott zenei élményt csak valami kézzel fogható, maradandó és értékes dologgal tudja meghálálni. Rácz Gergő esete precedenst teremthet: vajon mostantól minden hazai sztár számíthat hasonlóan drága meglepetésekre? Vagy ez egy egyszeri, megismételhetetlen pillanat volt, ami csak a „Mostantól” énekesének jár? Egy dolog biztos: Rácz Gergő és a rajongói közötti kapocs erősebb, mint valaha, és ez a történet még sokáig beszédtéma marad a magyar celebtársadalomban.

 

