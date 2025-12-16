El akarták venni Rácz Gergő slágerét, így reagált az énekes

A Rácz Gergő karrierjét beindító slágert eredetileg egy teljesen más stílusú előadónak szánta az énekes kiadója. A zenésznek azonban esze ágában sem volt eladni saját dalát, kitartott céljai mellett, aminek utólag nagyon hálás.

Rácz Gergő karrierje nehezebben indult, mint sokan gondolnák (Fotó: Máté Krisztián)

Rácz Gergő slágerét el akarták venni az énekestől

A mára befutott énekesnek, akinek koncertjein több ezren állnak, döcögősen indult a karrierje. Rácz Gergő Instagram-oldalán árulta el, hogy a pályája kezdetén milyen nehézséggel kellett megküzdenie.

„2005-ben kiadót kerestem a „Bennünk a világ” albumomhoz, és ezt a dalt is elvittem Benda Gergőhöz, az EMI Quint kiadó zenei vezetőjéhez" – kezdte Gergő.

Ő volt az, aki eldöntötte, hogy kit tolnak meg a kiadónál, kinek milyen dal való. Meghallgatta a dalt, és azt mondta, „Gergő, ez nagyon jó, de nem veled.” Ezt Gáspár Lacinak kellene énekelnie. Mondtam neki, hogy szívesen írok másoknak dalt, de ez személyes, ez nem eladó. Ő erre azt mondta, hogy akkor velem nem tud foglalkozni, mert Gáspár Lacinak nem csinálnak konkurenciát. Utána hetekig hívogatott, hogy küldjem már át azt a dalt, hadd mutassa meg legalább Lacinak, hogy mit szól hozzá, de nem küldtem el

– az énekes-dalszerző ezután drasztikus lépésre szánta el magát: sutba vágta a kiadó kérését és saját útjára fókuszált.

Őszintén beszél a szakma árnyoldaláról

Inkább szerződtem egy kis kiadóval. A dal nagyon hamar rádiós siker lett: 2006-ban a legnagyobb kereskedelmi rádió által a legtöbbet játszott dal lett. Örülök, hogy hittem magamban, és nem adtam oda az egyik legfontosabb zenémet, nem adtam oda Gáspár Lacinak a „Bennünk a világ”-ot.

A Sztárban Sztár egykori versenyzőjének rajongói is hálásak, amiért kedvencük nem mondott le a karrierjét elindító dalról.

„A legnagyobb kedvencem ez a dal tőled. Szóval, én nagyon örülök, hogy nálad maradt” – írta egy hozzászóló.

A videóhoz maga Gáspár Laci is kommentelt, aki úgy tűnik, semmit sem tudott az évekkel ezelőtti ügyről: ”Én erről nem is tudtam, de amúgy ezt a dalt nem is szerettem volna! Ez olyan „Jacksonos” világ, neked jól áll! Én inkább Funkysabb arc vagyok” – írta az énekes.