Poór Péter a Táncdalfesztiválokról: „Az utcák elnéptelenedtek, mindenki ott nézte az adásokat, ahol tudta”

Poór Péter a Magyar Televízió 1967-es Táncdalfesztiválján vált országosan ismertté, ettől kezdve rengeteg helyen lépett fel országszerte. Az idén tíz éves Szenes Iván tér jubileumának alkalmából megrendezett Emlékkoncerten Poór Péter is énekelt, ennek kapcsán a Borsnak árulta el, hogyan ismerkedett meg a legendával.
A Szenes Iván tér koncertjeit mindig nagy szeretettel várják az ide látogatók, az emlékest jóval több egy hagyományos koncertnél, igazi közösségi élmény. Az itt zajló estek egyik legnagyobb ereje az - mint ahogyan a Szenes Iván daloknak is, - hogy generációkat hoznak össze. Poór Péter fiatalkora óta ismerte a művészt, akiről rengeteg személyes élménye maradt.
Szenes Ivánt teljesen pályakezdőként ismertem meg, Lovas Róbert zeneszerző barátom vitt el hozzá. Borzasztóan izgultam, Robi annyiban segített nekem, hogy hozott egy üveg olasz pezsgőt és a kezembe nyomta, hogy adjam oda neki, mintha én hoztam volna. Zöldfülű srác voltam még, nem tudtam pontosan, hogy mit illik. Lámpalázas voltam, hogy mit fog szólni hozzám a nagy szövegíró, de kiderült, hogy már ismerte a tevékenységemet és hallott énekelni is, amiről én nem tudtam. Nagyon jól esett, kellemes meglepetés volt, így barátkoztunk össze, innentől kezdve pedig nagyon sok Szenes Iván dalt énekeltem
– mesélte Poór Péter. Szerinte ezeknek a daloknak egyetlen titka van: a zsenialitás, hiszen olyan fantasztikus szövegeket írt, amelyek valóban időtállóak. Ugyanakkor hozzátette: a Táncdalfesztiválok idején valamelyest könnyebb volt még egy-egy dal bemutatása és megismertetése a közönséggel, mint manapság.
Akkoriban egyetlen Magyar Televízió volt, mindenki azt nézte. Az utcák teljesen elnéptelenedtek és mindenki ott nézte az adásokat, ahol tudta. A családok, barátok összegyűltek egy helyre, mert nem is volt még mindenkinek tévékészüléke. Az utcán egy lélek nem járt, egy fellépés után másnap minden szembejövő ember megszólított és elmondta a véleményét. Aki itt jól szerepelt, az tényleg azonnal országos sztár lehetett.
A zene szeretete soha nem múlik el nála, mint mondja, nem csak énekes, hiszen különböző hangszereken is tanult játszani, illetve zeneelmélettel is foglalkozott.
Igazi mindenevő vagyok, ha zenéről van szó, nagyon sokféle dalt énekeltem már pályafutásom során, nem csak a táncdalt, amiről a leginkább ismernek. Egy időben operában, musicalekben, operettekben is szerepeltem, aztán sokat voltam külföldön.
Poór Péter bejárta Európa számos országát, később az Egyesült Államokban és Kanadában is sokszor lépett fel. Volt az életének egy harminc éves szakasza, amikor tulajdonképpen többet volt külföldön, mint itthon, saját bevallása szerint ez idő alatt itthon egy kicsit el is felejtette őt a hazai közönség. Egy idő után azonban megelégelte az állandó vándorlást és hazaköltözött, így kezdett el tanítani.
Ma már nem is szívesen megyek külföldre, maximum a határon túli, még magyarlakta területekre, de messzebbi vidékekre már nem.
A Máté Péter-díjas magyar énekes elárulta, hogy nagyon szeret unokáival időt tölteni, erre azonban nem mindig van lehetősége.
Sajnos ritkán tudok csak találkozni az unokáimmal, mert messze laknak. Ha össze tud jönni az egész nagy család, az mindig különleges ünnep számomra. A lányom Németországban él, a többiek elérhetőbb, Budapest környéki helyeken laknak, Pilisvörösváron, Székesfehérváron.
Poór Péter első feleségét korábban veszítette el, hat évvel később pedig újranősült, második házasságából azonban nem született közös gyermek. A művésznek és feleségének is vannak gyerekei, unokái, de nem tesznek különbséget, mindegyiküket nagyon szeretik. Amikor csak tehetik, összejárnak és mindig nagyon örülnek a családnak. „Most Ábel nevű unokám ballagására készülünk, amit már nagyon vártam” – árulta el.
