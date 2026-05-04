Poór Péter a Táncdalfesztiválokról: „Az utcák elnéptelenedtek, mindenki ott nézte az adásokat, ahol tudta”

Poór Péter a Magyar Televízió 1967-es Táncdalfesztiválján vált országosan ismertté, ettől kezdve rengeteg helyen lépett fel országszerte. Az idén tíz éves Szenes Iván tér jubileumának alkalmából megrendezett Emlékkoncerten Poór Péter is énekelt, ennek kapcsán a Borsnak árulta el, hogyan ismerkedett meg a legendával.

A Szenes Iván tér koncertjeit mindig nagy szeretettel várják az ide látogatók, az emlékest jóval több egy hagyományos koncertnél, igazi közösségi élmény. Az itt zajló estek egyik legnagyobb ereje az - mint ahogyan a Szenes Iván daloknak is, - hogy generációkat hoznak össze. Poór Péter fiatalkora óta ismerte a művészt, akiről rengeteg személyes élménye maradt.

Szenes Ivánt teljesen pályakezdőként ismertem meg, Lovas Róbert zeneszerző barátom vitt el hozzá. Borzasztóan izgultam, Robi annyiban segített nekem, hogy hozott egy üveg olasz pezsgőt és a kezembe nyomta, hogy adjam oda neki, mintha én hoztam volna. Zöldfülű srác voltam még, nem tudtam pontosan, hogy mit illik. Lámpalázas voltam, hogy mit fog szólni hozzám a nagy szövegíró, de kiderült, hogy már ismerte a tevékenységemet és hallott énekelni is, amiről én nem tudtam. Nagyon jól esett, kellemes meglepetés volt, így barátkoztunk össze, innentől kezdve pedig nagyon sok Szenes Iván dalt énekeltem

– mesélte Poór Péter. Szerinte ezeknek a daloknak egyetlen titka van: a zsenialitás, hiszen olyan fantasztikus szövegeket írt, amelyek valóban időtállóak. Ugyanakkor hozzátette: a Táncdalfesztiválok idején valamelyest könnyebb volt még egy-egy dal bemutatása és megismertetése a közönséggel, mint manapság.

Akkoriban egyetlen Magyar Televízió volt, mindenki azt nézte. Az utcák teljesen elnéptelenedtek és mindenki ott nézte az adásokat, ahol tudta. A családok, barátok összegyűltek egy helyre, mert nem is volt még mindenkinek tévékészüléke. Az utcán egy lélek nem járt, egy fellépés után másnap minden szembejövő ember megszólított és elmondta a véleményét. Aki itt jól szerepelt, az tényleg azonnal országos sztár lehetett.