Várandós nőhöz rohant mentő és tűzoltó: fa dőlt a kocsijára

Sokkoló baleset történt a Pest vármegyei Tinnyén, a hatalmas vihar következtében egy autóra zuhant rá egy nagy faág kedden, május 12-én délelőtt. A járművet egy várandós nő vezette, akihez tűzoltók és mentők vonultak ki.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a balesethez a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a Piliscsaba Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai rohantak ki.
A szakemberek motoros láncfűrésszel kezdték meg a járműre zuhant fa eltávolítását, hogy biztonságossá tegyék az útszakaszt és kiszabadítsák az autót. A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a kismamát, majd megfigyelésre kórházba szállították.
A baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják.
