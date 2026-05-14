Várandós nőhöz rohant mentő és tűzoltó: fa dőlt a kocsijára

Sokkoló baleset történt a Pest vármegyei Tinnyén, a hatalmas vihar következtében egy autóra zuhant rá egy nagy faág kedden, május 12-én délelőtt. A járművet egy várandós nő vezette, akihez tűzoltók és mentők vonultak ki.

Várandós nőt kellett kórházba vinni

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a balesethez a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a Piliscsaba Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai rohantak ki.

A szakemberek motoros láncfűrésszel kezdték meg a járműre zuhant fa eltávolítását, hogy biztonságossá tegyék az útszakaszt és kiszabadítsák az autót. A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a kismamát, majd megfigyelésre kórházba szállították.

A baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják.