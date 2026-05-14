Várandós nőhöz rohant mentő és tűzoltó: fa dőlt a kocsijára

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 14:05
A balesetet szenvedett nőt kórházba szállították.

Sokkoló baleset történt a Pest vármegyei Tinnyén, a hatalmas vihar következtében egy autóra zuhant rá egy nagy faág kedden, május 12-én délelőtt. A járművet egy várandós nő vezette, akihez tűzoltók és mentők vonultak ki.

Várandós nőt kellett kórházba vinni

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a balesethez a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a Piliscsaba Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai rohantak ki.

A szakemberek motoros láncfűrésszel kezdték meg a járműre zuhant fa eltávolítását, hogy biztonságossá tegyék az útszakaszt és kiszabadítsák az autót. A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a kismamát, majd megfigyelésre kórházba szállították.

 A baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
