Pirner Alma könnyeivel küzdve szorított nyílvesszőt a torkához

Pirner Alma nevét a legtöbben még a 2000-es évek elején ismerték meg, amikor Magyarország egyik legismertebb táncosnőjeként és előadóművészeként lépett színpadra. Az utóbbi években azonban teljesen más utat választott: a női önismeret, a belső fejlődés és a lelki béke keresése vált életének központi témájává.

Pirner Alma Instagram oldalán osztotta meg követőivel félelmetes élményét (Fotó: Facebook)

Pirner Alma rúdtánc után ezúttal más vizekre evezett

A hétvégén Alma egy igazán különleges, félelmek leküzdésére fókuszáló transzformatív elvonuláson vett részt, ahol a résztvevők mentális és fizikai határaikat is próbára tették. Az eseményen nemcsak mezítláb sétáltak 500 fokos parázson, hanem egy nyílvesszőt is a torkukhoz kellett szorítaniuk és megtörniük.

Nekem az utóbbi kifejezetten nehéz volt, a teljes kiszolgáltatottság, bizalom, halálfélelem… Minden is volt… De megtettem, és azt hiszem, valami örökre megváltozott bennem

– írta Pirner Alma Instagram-oldalán megosztott posztban.

Pirner Alma férje is vele tartott ezen a kihíváson (Fotó: TV2)

Mély mentális munka volt

A felkészülés nemcsak fizikai, hanem mély mentális munka volt: egész nap légzőgyakorlatokat, meditációkat végeztek, hogy fel tudják dolgozni a félelmet és megtanulják, hogyan lehet tudatosan átlépni rajta. A nyílvessző-törés során Alma könnyeivel küszködött, remegett az adrenalintól, de végül megtette a lehetetlent. Az elvonulásról készült videóban jól látszik, mennyire mélyen megérintette az élmény. Elmondása szerint férje is vele tartott, és hatalmas támogatást nyújtott számára ebben a nehéz, de felemelő kihívásban.

Ha ezen is túl tudtam jutni, akkor már semmi nem állíthat meg. Ez az élmény megtanított arra, hogy a bátorság nem a félelem hiánya, hanem az, hogy a félelem ellenére is mersz lépni

– fogalmazott Alma a követőinek.

Pirner Alma múltja már sokak számára elfeledett lehet, Alma táncosnőként vált híressé (Fotó: Facebook)

Pirner Alma nyílvesszős próbája erőt adhat másoknak is

Az üzenet egyszerű, de erőteljes: a félelmeinkkel való szembenézés nemcsak extrém helyzetekben, hanem a mindennapi életben is kulcsfontosságú.

„Rengeteg olyan szituáció van, amikor megrekedünk, mert félünk a kockázattól. De a céltudatosság, a fegyelem és a hit önmagunkban minden akadályon átsegíthet” – írta követőinek.