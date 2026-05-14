"Annyira szerelmesen néz rád!" - Elolvadtak a rajongók, amikor meglátták Nagy Bogit és BSW Matyit

Már hónapok óta lázban tartja a rajongókat Nagy Bogi és Sziklai Mátyás, avagy BSW Matyi állítólagos kapcsolata. A találgatások nem sokkal azután ütötték fel a fejüket, miután a fiatal énekesnő bejelentette, hogy a házassága véget ért, majd ezután közel került a BSW tagjaihoz, különösen Matyihoz, akivel a munka is összehozta őket. Ezeket a pletykákat az időközben napvilágot látott közös fotók csak még tovább tüzelték, nemrég pedig egy olyan videó került megosztásra, ami ismételten megmozgatta a rajongók fantáziáját.

Ismét beindultak a találgatások Nagy Bogi és BSW Matyi kapcsolatáról / Fotó: Nagy Zoltan / Hot magazin!/ Archív

Nagy Bogi legutóbbi videója ismét sokak fantáziáját megmozgatta

Az énekesnő a minap a közösségi oldalán osztott meg egy fotót és egy videót, amelyek még Thaiföldön készültek: Bogi a BSW két tagjával, Matyival és Gabennel, valamint utóbbi feleségével, Metzker Vikivel érkezett az országba, ahol egy közös dalon dolgoztak, illetve klipet is forgattak.

A fiatal híresség ezúttal egy olyan fényképet tett közzé Instagramon, amelyen világoskék, merészen kivágott ruhában pózol az idillien gyönyörű táj előtt, majd azt ezt követő felvételen az látható, amint előadják Matyival a közös dalukat, az Always be mine-t. A hatás nem is maradt el, Bogi szépsége pedig egyenesen lehengerelte a követőket.

Osztályon felüli a szépséged

- jelentette ki az egyikük a kommentszekcióban.

Hát ilyen csoda gyönyörű lányt életemben nem láttam. A világ legszebbje

- áradozott egy másik lelkes rajongó, míg más arra mutatott rá, milyen árulkodó pillantást vetett Bogira Matyi.

Annyira szerelmesen néz rád! Olyan szépek lennétek együtt

- írták a hozzászólásban.

Azonban - hiába a sokak szerint árulkodó jelek -, azt fontos kiemelni, hogy a két zenész továbbra sem nyilatkozott a kapcsolatukról.