Meglepő titok derült ki Nagy Bogi és BSW Matyi viszonyáról: „Elkezdtünk csetelgetni”

Nagy Bogi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 17:25
pletykaválásúj szerelem
A fiatal énekesnő néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy mindössze két év után elválnak férjével, de a rajongók máris összeboronálták egyik kollégájával. Most végre az is kiderült, honnan indult BSW Matyi és Nagy Bogi.
Bors
A szerző cikkei

A BSW tagjai igencsak közel állnak Nagy Bogihoz, amire a rajongók az elmúlt hónapokban figyeltek fel leginkább, különös tekintettel Matyi és Bogi viszonyára. Az énekesnő és a zenész ugyanis meglehetősen jóban vannak, sőt, sokak szerint szinte izzik közöttük a levegő, ami most, Nagy Bogi válásának bejelentése után teljes lázban tartja a rajongókat. Most kiderült, honnan indult a közöttük lévő szoros barátság.

Nagy Bogi egyre szexibb szettekben áll színpadra, imádja a latexet és a csillogást.
Nagy Bogi új párja a rajongók szerint BSW Matyi lehet, az énekesnő most elárulta, hogy ismerkedtek meg (Fotó: HAON)

Ahogy azt már megszokhattuk, a sztárvilágban gyakoriak a pletykák, különösen ha szerelmi ügyekről van szó, de bizony úgy tűnik, hogy a rajongók teóriái általában beigazolódnak. Épp így történt Nagy Bogi férjével is, ugyanis a szemfüles kommentelők már hónapokkal ezelőtt kiszúrták, hogy a fiatalok egyre ritkábban láthatók együtt, majd arra is felfigyeltek, hogy az énekesnő már a jegygyűrűjét sem hordja. Ezek után nem sokkal meg is érkezett a hivatalos bejelentés Nagy Bogi és Nyári Marcell válásáról. Csakhogy a követőik szerint a fiatal feleség máris új párra talált jó barátja személyében. Persze BSW Matyi és Bogi többször is kijelentették már, hogy közöttük szigorúan csak barátság, illetve szakmai- és munkakapcsolat van. Most azonban kiderült, hogy a megismerkedésükkor ez korántsem volt ennyire egyértelmű.

A BSW hazánk egyik legsikeresebb rap formációja
A BSW dalai miatt került kapcsolatba a két zenész, barátságuk pedig azóta is töretlen (Fotó: Labanc Máté, Speil Ármin, Czakó Balázs)

BSW Matyi kereste meg először Nagy Bogit

A Los Tiki Studio podcastjében nemrég Bogi is kamera elé állt, ahol természetesen a BSW zenekar tagjaihoz fűződő viszonyáról is kérdezték. Ennek kapcsán pedig az énekesnő el is árulta, hogy ismerkedtek meg a fiúkkal.

Igazából én Matyit ismertem meg először, mert két évvel ezelőtt rám írt Instagramon. Feldolgoztam a Mióta elhagytál, nem vagyok álmos című dalukat TikTokra, ezért akkor bekövettük egymást, és elkezdtünk csetelgetni 

– mesélte a sejtelmes történetet.

„Egyébként én vokálozok a Boldogtalanság című dalon, és ott találkoztunk először személyesen. Kérdezte is, hogy mivel fizessen, vagy mennyivel tartozik, és mondtam, hogy egy közös dallal – idézte fel az énekesnő, a közös munka pedig azóta létre is jött, sőt, Nagy Bogi a BSW arénakoncertjén is fellépett a srácokkal.

@lostikistudio BSW backstage a Los Tiki Studio YouTube csatornáján! 🔥 #bsw #backstage #lostikistudio ♬ eredeti hang - Los Tiki Studio

 

