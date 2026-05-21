Vigyázz: így hathatnak egymásra a különböző gyógyszerek

Polifarmáciáról általában akkor beszélünk, ha valaki egyszerre öt vagy annál több gyógyszert szed.

Időskorban különösen elterjedt – a 65 év felettiek jelentős része napi ötnél több gyógyszert szed.

A gyógyszer-kölcsönhatások kiszámíthatatlan mellékhatásokat okozhatnak.

Egyes gyógyszerek egymás hatását erősíthetik vagy gyengíthetik.

A polifarmácia esések, kórházi kezelések és a halálozás kockázatát is növeli.

A rendszeres gyógyszer-felülvizsgálat sokat segíthet a kockázat csökkentésében.

A polifarmácia nem csupán statisztikai fogalom – valódi emberek életét befolyásolja nap mint nap. Sokan nem is tudják, hogy a mellékhatásnak vélt tünetek mögött éppenséggel a gyógyszerek egymásra hatása állhat. A jelenség megértése az első lépés a biztonságosabb gyógyszeres kezelés felé.

A polifarmácia veszélyei – mi történik, ha túl sok gyógyszert szedünk egyszerre?

A polifarmácia legfőbb kockázata a gyógyszer-kölcsönhatás: amikor két vagy több gyógyszer egymás hatását megváltoztatja. Ez háromféleképpen nyilvánulhat meg: az egyik gyógyszer fokozhatja a másik hatását – ami túladagoláshoz hasonló állapotot idézhet elő; gyengítheti a másik hatását – ilyenkor a betegség kezeletlen marad; vagy teljesen új, előre nem látható mellékhatást válthat ki – amely önmagában egyik gyógyszer esetén sem fordulna elő.

A kölcsönhatások száma nem lineárisan, hanem exponenciálisan nő a gyógyszerek számával: öt gyógyszer esetén már tíz lehetséges kölcsönhatási pár létezik, tíz gyógyszernél ez negyvenötre ugrik. Ezeket teljes körűen áttekinteni és megjósolni rendkívül nehéz – még szakember számára is. Az idős szervezetben a gyógyszerek lebontása lassabb, a vesék és a máj teljesítménye csökkent, ezért a hatóanyagok tovább maradnak a szervezetben, és a kölcsönhatásaik erőteljesebbek.

A polifarmácia következményei között szerepelnek az esések – amelyek idős embereknél töréshez, kórházi kezeléshez és hosszú felépüléshez vezetnek –, a zavartság, a memóriazavar, az alacsony vérnyomás, az emésztési panaszok és a vesekárosodás. Ezeket a tüneteket sokszor az alapbetegség rosszabbodásának vagy az öregedés természetes velejárójának vélik, holott valójában gyógyszer-kölcsönhatás áll a hátterükben.