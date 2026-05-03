Szívszorító anyák napja: Molnár Anikó 20 évet öregedett a fájdalomtól

A csillogó magazinborítók és a közösségi média színes világa mögött az elmúlt hónapokban sötét árnyak gyülekeztek Molnár Anikó otthonában. Az egykori televíziós személyiség eddig erején felül próbált gondoskodni édesanyjáról, ám az Alzheimer-kór és a demencia kegyetlen valósága végül térdre kényszerítette a családot. Az állapot romlása olyan mértéket öltött, hogy az otthoni ápolás már nemcsak tarthatatlanná, hanem életveszélyessé is vált.

Molnár Anikó nem bírta tovább egyedül ezt a hatalmas terhet, édesanyját idősek otthonába vitte

Miért döntött Molnár Anikó az idősotthon mellett?

Molnár Anikó édesanyja idősek otthonába került

Anikó őszintén vallott arról a pontról lapunknak, amikor be kellett látnia: egyedül már nem megy édesanyja gondozása. A döntést orvosi szakvélemények sora előzte meg, az egyik szakember pedig olyan hasonlattal élt, ami végleg rávilágított a helyzet súlyosságára.

Azt kérdezte tőlem az orvos: otthon mernék-e hagyni egyedül egy ötéves kislányt? Mert az anyukám állapota most pontosan ilyen

– mesélte Anikó elcsukló hangon. A feledékenység ugyanis már nem csak apró kellemetlenségeket okozott. Volt, hogy a kályha vált veszélyforrássá, mert olyan dolgok kerültek bele, amiknek semmi keresnivalója nem lett volna ott. A 24 órás felügyelet tehát nem választás, hanem kényszerűség volt a tragédia elkerülése érdekében.

Molnár Anikó fiatalon még könnyebben viselte édesanyja gondozását, ami idővel egyre nagyobb terhet helyezett rá

Hogy van most Anikó?

A híresség nem szépíti a helyzetet: az elmúlt időszak felemésztette a tartalékait. Bár édesanyja egy nívós magánotthonba került, ahol minden igényét kielégítik, a lelki teher szinte elviselhetetlen. Anikó úgy érzi, az elmúlt két hónapban többet öregedett, mint az elmúlt két évtizedben összesen.

Tulajdonképpen van anyukám, de már nincs. Ez a legnehezebb az egészben... Nehéz ilyenkor bármit is mondani, mert igen, csak egyedül maradtam a világban. Igen, nekem ő volt a mindenem. Mi együtt éltünk 54 évet, ha nem is egy légtérben, de egymás mellett. Nincsenek erre szavak, amit érzek...

– mondta ki a fájdalmas igazságot. A pszichológia ezt a jelenséget „előrehozott gyásznak” nevezi, amikor a szerettünk fizikailag még velünk van, de a személyisége a betegség ködében már kezd elhalványulni. Bár az édesanyja még megismeri őt, a beszélgetések már nem a régiek, a közös emlékezet darabjai pedig lassan kihullanak.