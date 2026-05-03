Szívszorító anyák napja: Molnár Anikó 20 évet öregedett a fájdalomtól

alzheimer
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 16:00
Molnár Anikóanyák napjaidősek otthona
Az ország egykori Nagy Ő-je olyan lelki poklon megy keresztül, amit egyetlen gyermeknek sem lenne szabad átélnie. Molnár Anikó élete legfájdalmasabb döntését hozta meg hat héttel ezelőtt, amikor imádott édesanyját, aki 54 éven át a legfőbb támasza volt, egy speciális idősotthon gondjaira bízta.
A csillogó magazinborítók és a közösségi média színes világa mögött az elmúlt hónapokban sötét árnyak gyülekeztek Molnár Anikó otthonában. Az egykori televíziós személyiség eddig erején felül próbált gondoskodni édesanyjáról, ám az Alzheimer-kór és a demencia kegyetlen valósága végül térdre kényszerítette a családot. Az állapot romlása olyan mértéket öltött, hogy az otthoni ápolás már nemcsak tarthatatlanná, hanem életveszélyessé is vált.

Molnár Anikó először fogja ünnepelni az anyák napját úgy, hogy az anyukája már idősek otthonában él.
 Molnár Anikó nem bírta tovább egyedül ezt a hatalmas terhet, édesanyját idősek otthonába vitte (Fotó: Polyák Attila)
  • Miért döntött Molnár Anikó az idősotthon mellett?
  • Sokkoló vallomás a mindennapi drámáról.
  • Édesanyja állapota, amely felemészti a családot.
  •  „Van anyukám, de már nincs” – az előrehozott gyász terhe.
  •  Hogyan telik az első Anyák napja a különköltözés óta?

Molnár Anikó édesanyja idősek otthonába került

Anikó őszintén vallott arról a pontról lapunknak, amikor be kellett látnia: egyedül már nem megy édesanyja gondozása. A döntést orvosi szakvélemények sora előzte meg, az egyik szakember pedig olyan hasonlattal élt, ami végleg rávilágított a helyzet súlyosságára.

Azt kérdezte tőlem az orvos: otthon mernék-e hagyni egyedül egy ötéves kislányt? Mert az anyukám állapota most pontosan ilyen

– mesélte Anikó elcsukló hangon. A feledékenység ugyanis már nem csak apró kellemetlenségeket okozott. Volt, hogy a kályha vált veszélyforrássá, mert olyan dolgok kerültek bele, amiknek semmi keresnivalója nem lett volna ott. A 24 órás felügyelet tehát nem választás, hanem kényszerűség volt a tragédia elkerülése érdekében.

Molnár Anikó tudta, hogy elkerülhetetlen lesz a döntés meghozatala.
 Molnár Anikó fiatalon még könnyebben viselte édesanyja gondozását, ami idővel egyre nagyobb terhet helyezett rá 
(Fotó: Polyák Attila)

Hogy van most Anikó? 

A híresség nem szépíti a helyzetet: az elmúlt időszak felemésztette a tartalékait. Bár édesanyja egy nívós magánotthonba került, ahol minden igényét kielégítik, a lelki teher szinte elviselhetetlen. Anikó úgy érzi, az elmúlt két hónapban többet öregedett, mint az elmúlt két évtizedben összesen. 

Tulajdonképpen van anyukám, de már nincs. Ez a legnehezebb az egészben... Nehéz ilyenkor bármit is mondani, mert igen, csak egyedül maradtam a világban. Igen, nekem ő volt a mindenem. Mi együtt éltünk 54 évet, ha nem is egy légtérben, de egymás mellett. Nincsenek erre szavak, amit érzek...

– mondta ki a fájdalmas igazságot. A pszichológia ezt a jelenséget „előrehozott gyásznak” nevezi, amikor a szerettünk fizikailag még velünk van, de a személyisége a betegség ködében már kezd elhalványulni. Bár az édesanyja még megismeri őt, a beszélgetések már nem a régiek, a közös emlékezet darabjai pedig lassan kihullanak.

Molnár Anikó mindent megtett anyukája jólétéért, még a konyháját is felújította. Mindhiába, mert édesanyja már egy idősek otthona lakója.
Molnár Anikó TikTok-oldalán osztotta meg követőivel, hogy minden idejét annak szenteli, hogy felújítsa édesanyja régi otthonát (Fotó: TikTok)

Ez lesz az első magányos anyák napja Anikó számára

Az ünnep idén más lesz, mint az eddigiek. Anikó látogatásának idején éppen egy énekes fellépő szórakoztatta az otthon lakóit, ő pedig a háttérből figyelt, várva a pillanatot, hogy végre kettesben lehessenek. A látogatások gyakoriságát azonban tudatosan korlátoznia kell, a szakemberek tanácsára.

Nem akarom őt megzavarni. Azt akarom, hogy beilleszkedjen, és ne az legyen, hogy minden látogatásnál reménykedik, hogy hazaviszem. Hagynom kell, hogy megszokja az új otthonát

– magyarázta Anikó, aki ennek ellenére egy különleges meglepetéssel készült.

Mivel édesanyja világéletében nagy virágbarát volt, egy gyönyörű rózsaboxot vitt neki, amely hetekig díszítheti a szobáját. Emellett – ismerve anyukája macskák iránti rajongását – egy különleges cicás ajándékot is kapott, amit a helyi virágboltostól szereztek be, aki szintén jól ismeri a családot.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
