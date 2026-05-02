Eliseo O'Rielly

Míg ikertestvére járni kezdett, a súlyos beteg kétéves gyermek családja lesújtó híreket kapott

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 14:00
A baba már több műtéten is átesett. Sajnos azonban minden egyes jó hírt követ egy rossz is.
Egy ikerpár egyik tagja az agyhártyagyulladása után agykárosodással él, ám szüleit újabb csapás érte: a babát cerebrális parézissel is diagnosztizálták, most, hogy testvére járni kezdett.

Eliseo és Luca a terhesség 28. hetében születtek 2024 decemberében, és míg Luca teljesen egészségesen fejlődött, testvére folyamatosan nehézségekbe ütközött. A babának több agyműtétje is volt: egyszer egy cisztát távolítottak el, amely az agyhártyagyulladás következménye volt.

Februárban adománygyűjtést indítottak Eliseo őssejt-kezelésének biztosítására, amely nagyon sikeresnek bizonyult, ám nemrég pusztító híreket kaptak, amikor agyi bénulást, cerebrális parézist diagnosztizáltak Eliseonál az orvosok.

Édesanyja, a skót Shauna O'Reilly elmondta, hogy a diagnózis épp akkor jött, amikor a család optimistábban állt a jövőhöz, mivel Eliseo sokat javult a fizioterápián, ráadásul testvére, Luca éppen elkezdett járni.

Az elmúlt hetek vegyes érzelmekkel voltak tele, őrületes volt. Egyrészt Eliseo nagyon jól reagál a fizioterápiára, és a javulás, amit elért, hihetetlen, azonban most kaptuk a lesújtó híreket az agyi bénulásáról.

A szülők most a tragédiát próbálják feldolgozni, de egy időben Luca fejlődése és mérföldkövei miatt próbálnak örülni is.

Az édesanya elmondta: a korai beavatkozás kulcsfontosságú, hiszen a lehető legjobb életminőséget szeretnék biztosítani Eliseónak, és ezért nagyon hálásak az összegyűlt adományokért. (MSN)

 

