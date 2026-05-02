Lepjük meg az édesanyánkat! – Anyák napi ajándékok a virágon túl

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 14:30
Az anyák napja első számú ajándéka a virág, ám a szép és mutatós csokrokon kívül is léteznek szívet melengető meglepetések. A Fanny magazin anyák napi ajándékok összeállítása következik.
  • Nem csak virággal lephetjük meg életünk legfontosabb szereplőjét.
  • Több kreatív ötletet is megvalósíthatunk anyák napjára.
  • Akár közös élményekkel is meglephetjük a szeretett személyt. 

Szeretnéd egyedi módon meglepni az édesanyádat és ehhez anyák napi ajándékokkal kapcsolatos ötleteket keresel? A következő 9 tipp segíthet abban, hogy emlékezetesre sikerüljön az idei esemény!

Anyák napi ajándék ötletek nyomán egy szalaggal átkötött dobozt és virágot ad át az édesanyjának a lánya, a kezeik látszódnak csak.
Egyedi anyák napi ajándékok is átadásra kerülhetnek e jeles napon. 
Kreatív anyák napi ajándékötletek a virág mellé

Mindig szem előtt lehetünk

Szívhez szóló ajándék lehet egy szép keretben elhelyezett közös fotó, ami emlékezetes közös pillanatot örökít meg. A kép hátuljára kedves szavakat is írhatunk, így duplán örülhet az édesanyánk, ahányszor csak kézbe veszi a képet.

Gyűjtsünk közös élményeket 

Tökéletes ötlet a közös élménynap. Ez kezdődhet anya-lánya kávézással és reggelizéssel, folytatódhat kirándulással, fürdőzéssel, múzeumlátogatással vagy bármivel az érdeklődése szerint, és záródhat egy finom vacsorával.

Lepjük meg édesanyánkat kreatív ajándékötlettel!

Készítsünk szeretetdobozt! A tárolóba tehetünk fényképeket, jegyzeteket, régről megtartott üzeneteket, apró tárgyi emlékeket, de írhatunk bele személyes üzeneteket is. A dobozt bármikor kinyithatja, a tartalmának nézegetése közben pedig maga mellett érezhet minket.

Hívjuk meg szórakozni

Ha kultúra kedvelő az édesanyánk, vehetünk neki ajándékba színház- vagy koncertjegyet is, de jó ötlet az érdeklődési körének megfelelő program is. A legjobb, ha páros belépőt adunk, így együtt tölthetjük az időt, és új élményeket szerezhetünk.

Kellemes pillanatok természetben

Megszervezhetünk egy hangulatos szabadtéri pikniket is: vigyük el az édesanyánkat a kedvenc helyére, készítsünk be finom ételeket és italokat, és tálaljuk azokat a szabad ég alatt.

Tehermentesíti ez a nagy gesztus

Nemcsak ajándék, de figyelmesség is, ha átvállaljuk egy teljes napra az édesanyánk feladatait. Készítsünk kártyákat, hogy lássa, miben számíthat ránk: a tennivalók között szerepelhet főzés, takarítás, mosás, bevásárlás is.

Hagyományos elképzelések

Aki a klasszikus ajándékok híve, megörvendeztetheti a legjobban szeretett személyt tárgyakkal. Ez lehet ékszer, egy mutatós kendő, szép kávéscsésze, könyv, parfüm, utalvány a kedvenc boltjába, vagy bármi, amire titkon vágyott az édesanyánk.

Ételeken keresztül

Ha mindkettőnket érdekli a gasztronómia, kijelölhetünk egy időpontot, amikor elkészítjük az édesanyánk kedvenc ételét, esetleg kipróbálunk valami teljesen újat. A lényeg nem a végeredmény, inkább a konyhában együtt töltött minőségi idő.

Ha ugyanaz a hobbink

Látogassunk el egy kézműves workshopra! A páros alkotás még közelebb hozhat, ráadásul egyedi művekkel térhetünk haza. Választhatunk kerámiázás, festést, ékszer-, táska- vagy szappankészítést vagy akár varrófoglalkozás.

Érdekel az anyák napja eredete? Vagy éppen szeretnél olyan dalokat hallgatni az anyukáddal, amikkel kifejezheted a szereteted, esetleg könnyfacsaró anya-lánya filmeket nézni vele? Talán az is érdekes lehet, hogy milyen ötletei vannak a mesterséges intelligenciának

Ha pedig szeretsz origamizni, lepd meg az édesanyádat anyák napján a következő DIY ötlettel:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
