Megszólaltak T. Danny legközelebbi barátai: Mihályfi Luca és Hegyes Berci kiállnak a rapper mellett

„A maszk mögött” című alkotás nemcsak egy sztár bukásáról és talpra állásáról mesél, hanem egy egész közösség történetét tárja fel. A film premierjén ott voltak a rapper közeli barátai is, akik a sorozatban személyes élményeiken keresztül adtak még mélyebb képet a történtekről. A Borsnak két ismert sztár mesélt arról, hogyan látják, milyen embernek ismerték meg T. Dannyt.
T. Danny körüli hónapokon át tartó bizonytalanság és aggodalom előzte meg a dokumentumfilm bemutatóját, amely végre feltárja a fiatal rapper legsötétebb időszakát. A maszk mögött című kétrészes dokumentumfilm a szombati napon elstartolt egy nagyszabású esemény szervezésében, ahol lapunk T. Dannyt is utolérte. A történet egyik legmegrázóbb szála a család szemszögéből rajzolódik ki: T. Danny testvére, Telegdy Ádám őszintén beszélt arról a sorozat első részében, milyen volt kívülről végignézni a zuhanást. Szavai jól érzékeltetik azt a folyamatos félelmet, amelyben élt:
Rettegtem, hogy egyszer tényleg azzal hívnak, hogy ennyi volt… volt egy időszak, amikor szinte biztos voltam benne, hogy ez a telefon egyszer rossz hírt hoz.
A film egyik fontos üzenete, hogy a felszín mögött – legyen szó akár T. Danny drogfogyasztása körüli pletykákról, a fogyásról, vagy a maszk rejtélyes jelentéséről kialakult találgatásokról – egy nagyon is emberi történet húzódik meg. A család számára ez az időszak a feszültség, a kilátástalanság és a remény dimenzióiban telt.
A bemutatón ott volt két közeli barát, Mihályfi Luca és Hegyes Berci is, akik nemcsak nézőként, hanem személyes érintettként élték meg a filmet. Velük beszélgettünk arról, hogyan látják most Danit, és mit jelent számukra ez a történet. Berci a közös munkák és élmények felől közelített:
Nekem a legtöbb kontaktom vele a Dancing with the Starsból van, segítettem koreográfiát összerakni neki és a párjának. Ott egy halálcuki embert ismertem meg benne, előtte is jártam a koncertjeire, kedveltem a zenéjét, de innentől vált személyesség a kapcsolatunk.
Majd hozzátette: „Szerintem nagyon jó színész, ha megnézzük, amikor a klippjeiben forgat és megnézzük, hogy játssza el… Nagyon tehetséges, pedig ezt soha nem tanulta.”
Mihályfi Luca szintén közeli kapcsolatukról mesélt, amely egy közös dal kapcsán mélyült el:
Mi 2024-ben dolgoztunk együtt egy közös dalon, A rossz ötlet kapcsán, akkor ismertem meg Danit jobban. De előtte is találkoztunk már a zenei berkeken belül. Amióta ismerem, tök jóban vagyunk. Tudom, hogy egy nagyon kedves és jópofa srác, nagyon büszke vagyok rá, hogy elkészítette ezt a filmet és várom, hogy mi lesz belőle. Szerintem nagyon vicces a Dani, ez az egyik szuperképessége
– nevetett Luca.
A barátok szerint a legfontosabb üzenet az, hogy a mélypontból is van visszaút. Luca ezt így fogalmazta meg:
Nagyon erős és nagyon jól csinálta, hogy az utóbbi hónapokban ennyire visszahozta magát, ilyen csodálatos formájába. Tiszteletreméltó, hogy egy mélypontról így fel tudott jönni, ilyen egészséges, kerek énjét tudja újra mutatni és képviselni önmagát.
A dokumentumfilm így nemcsak egy híresség története, hanem egy figyelmeztetés és egyben remény is: a legnehezebb időszakok után is lehet újrakezdeni – különösen akkor, ha az ember mellett ott állnak azok, akik igazán számítanak. Hogy a rapper pokoltúráján mikor jött el az a mélypont, hogy nem tudott többet tükörbe nézni, és hogy T. Danny orrával kapcsolatos találgatásokra végül milyen válasz érkezik, az A maszk mögött második epizódjából derülhet ki.
