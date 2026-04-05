Megszólaltak T. Danny legközelebbi barátai: Mihályfi Luca és Hegyes Berci kiállnak a rapper mellett

„A maszk mögött” című alkotás nemcsak egy sztár bukásáról és talpra állásáról mesél, hanem egy egész közösség történetét tárja fel. A film premierjén ott voltak a rapper közeli barátai is, akik a sorozatban személyes élményeiken keresztül adtak még mélyebb képet a történtekről. A Borsnak két ismert sztár mesélt arról, hogyan látják, milyen embernek ismerték meg T. Dannyt.

T. Danny ámokfutását több barátja is végigkísérte, a nehéz időszak közben is kiálltak mellette (Fotó: MEDIAWORKS)

T. Danny családja rettegett a mindennapokban

T. Danny körüli hónapokon át tartó bizonytalanság és aggodalom előzte meg a dokumentumfilm bemutatóját, amely végre feltárja a fiatal rapper legsötétebb időszakát. A maszk mögött című kétrészes dokumentumfilm a szombati napon elstartolt egy nagyszabású esemény szervezésében, ahol lapunk T. Dannyt is utolérte. A történet egyik legmegrázóbb szála a család szemszögéből rajzolódik ki: T. Danny testvére, Telegdy Ádám őszintén beszélt arról a sorozat első részében, milyen volt kívülről végignézni a zuhanást. Szavai jól érzékeltetik azt a folyamatos félelmet, amelyben élt:

Rettegtem, hogy egyszer tényleg azzal hívnak, hogy ennyi volt… volt egy időszak, amikor szinte biztos voltam benne, hogy ez a telefon egyszer rossz hírt hoz.

A film egyik fontos üzenete, hogy a felszín mögött – legyen szó akár T. Danny drogfogyasztása körüli pletykákról, a fogyásról, vagy a maszk rejtélyes jelentéséről kialakult találgatásokról – egy nagyon is emberi történet húzódik meg. A család számára ez az időszak a feszültség, a kilátástalanság és a remény dimenzióiban telt.

Telegdy Ádám testvére nehéz időszakára emlékezve könnyek között mesélt a mindennapi rettegésről (Fotó: MEDIAWORKS)

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy elkészítette ezt a filmet”

A bemutatón ott volt két közeli barát, Mihályfi Luca és Hegyes Berci is, akik nemcsak nézőként, hanem személyes érintettként élték meg a filmet. Velük beszélgettünk arról, hogyan látják most Danit, és mit jelent számukra ez a történet. Berci a közös munkák és élmények felől közelített:

Nekem a legtöbb kontaktom vele a Dancing with the Starsból van, segítettem koreográfiát összerakni neki és a párjának. Ott egy halálcuki embert ismertem meg benne, előtte is jártam a koncertjeire, kedveltem a zenéjét, de innentől vált személyesség a kapcsolatunk.

Majd hozzátette: „Szerintem nagyon jó színész, ha megnézzük, amikor a klippjeiben forgat és megnézzük, hogy játssza el… Nagyon tehetséges, pedig ezt soha nem tanulta.”