Ez nem húsvéti tojás: Mihályfi Luca levetkőzött! Szinte meztelenül hergeli a férfiakat – Őrjítő fotó

A tehetséges énekesnő, aki a Dancing with the Stars színpadáról is ismerős lehet a nézőknek, mára nemcsak hangjával, hanem kifinomult, mégis provokatív stílusával is a címlapokra kerül. Ebben a cikkben közelebbről is megnézzük azt a bizonyos fotót, amely mellett még a sztárvilág nagyágyúi sem tudtak elmenni szó nélkül. Mihályfi Luca most egy olyan oldalát mutatta meg, amitől garantáltan leesik az álla minden követőjének.
A frissen közzétett felvételen Luca egy rozsdás konténer falának dőlve adja elő a végzet asszonyát. Az énekesnő egy extrém rövid nadrágot és egy falatnyi melltartót választott a fotózáshoz, amit egy stílusos fekete bőrdzsekivel és térd fölé érő csizmával egészített ki. A kompozíció legvitatottabb pontja egyértelműen a popsivillantós póz, amelyben a szegecses öv csak még inkább hangsúlyozza az énekesnő tökéletes alakját.
A rajongók persze azonnal ellepték a kommentszekciót, de a legfigyelemreméltóbb reakció nem egy hétköznapi rajongótól, hanem párjától Hegyes Bercitől érkezett.
Jesszus Bejbee!
A felkiáltás tökéletesen összefoglalja azt a vizuális sokkot és gyönyört, amit Luca okozott követőinek. Úgy tűnik, a stílusikon énekesnő pontosan tudja, hogyan kell fenntartani az érdeklődést: a sötét tónusú, naplemente fényei által megvilágított kép egyszerre művészi és provokatív.
A kép alatt valóságos lájk-cunami söpört végig, hiszen alig néhány óra alatt több ezer kedvelés érkezett a bejegyzésre. Luca nem először bizonyítja be, hogy a "kevesebb néha több" elvét a ruhadarabok számára érti, hiszen a textillel való spórolás nála mindig ízléses, mégis vérforraló végeredményt szül. A Britney Spears klasszikusára hangolt hangulat pedig csak még szexibbé teszi az összképet.
Luca karrierje egyébként töretlenül ível felfelé, és láthatóan magabiztosabb, mint valaha. Nemcsak a színpadon, hanem a divat világában is diktálja a tempót, és ez a legújabb Instagram-villantás is azt igazolja: jelenleg ő az egyik legbefolyásosabb és legdögösebb nő a hazai celebvilágban. Kérdés, hogy ezek után mi lesz a következő lépés, hiszen ennél többet már tényleg nehéz lenne a képzeletre bízni!
