Vesztett a kaparóson, tört-zúzott a debreceni lottózóban

Részegen akart szerencsét próbálni egy férfi egy debreceni lottózóban kedden, április 28-án reggel. A fiatal mellett azonban fortuna nem volt ott, vesztett. Ezt pedig nem viselte valami jól, azonnal törni-zúzni kezdett. Az esetről a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség számolt be Facebook-oldalán.

Nem bírta elviselni, hogy vesztett a kaparós sorsjegyel. Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A fiatalember egy debreceni lottózóban próbált szerencsét kedd reggel. Fortuna azonban aznap nem volt kegyes hozzá, vesztett. A korai időpontot figyelembe véve még meghökkentőbb volt a férfi szemmel látható ittasága az ott lévőknek. Nagy valószínűséggel ez is közre játszhatott abban, hogy ennyire nehezen viselte a nyeretlen szelvényeit. Dühét a kaparós sorjegytartókon vezette le, válogatott szitkozódások közepette. Az alkalmazott azonnal értesítette a rendőrséget. Kollégáink még a helyszínen elfogták a dühöngő férfit, megbilincselték, majd előállították. Garázdaság és rongálás miatt hallgatták ki gyanúsítottként

- írják.