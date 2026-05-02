Gazdagságra vágysz? Ezek a szerencsehozó számok biztosan bevonzzák a pénzt

A születési dátumunk meghatározza a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. Aki hisz a spiritualitás erejében, annak nem újdonság, hogy bizonyos szerencsehozó számok meghatározhatják a sorsunkat. Három szám kifejezetten sikert és gazdagságot hordoz magában, a kérdés, hogy miképp tudjuk aktiválni azokat.
Illy Roland Tamás szerint mielőtt a lelkek leszületnek a Földre, előre eldöntik a születési idejüket. Ha a dátum tartalmazza a három legerősebb szerencsehozó szám egyikét, az illető számára szinte garantált lesz a siker és a gazdagság. A magyar Nostradamus, aki szerint Harry Potter sebhelye is létezik, úgy véli, a jólét kódolva van bennünk.
– Léteznek olyan számok, amelyek különösen erős, támogató energiát hordoznak, és ha ezek közül akár egy is megjelenik a születési dátumunkban, az már önmagában is egyfajta előnyt jelenthet, hát még ha mind a három ott van, akár többször – húzta alá rögtön Tamás. A médium szerint a fizikai és a lelki siker titka
a 3-as, a 8-as és a 9-es számjegyekben rejlik.
A számok jelentése eltérő: a 8-as a pénz, a siker, a hatalom és az eredmények bevonzója. Azoknál, akiknek szerepel a születési dátumában, gyakran megvan a képességük arra, hogy komoly dolgokat hozzanak létre, vállalkozzanak, vagy vezető szerepbe kerüljenek.
– Fontos, hogy ezt az energiát jól kezeljék, mert ha nincs egyensúlyban, könnyen túlzott kontrollhoz vagy stresszhez vezethet – emelte ki.
A 3-as egészen más minőséget képvisel. A mágus szerint olyan erőt, amely könnyedséget, örömöt hoz. Ez a számjegy a kommunikáció és a kreativitás száma.
Az ilyen energiával rendelkező emberek gyakran vonzzák a lehetőségeket és az embereket, könnyebben kerülnek jó helyzetekbe, és általában nyitottabb, pozitívabb kisugárzásuk van. A 3-as nem feltétlenül a „kemény munkával elért” siker száma, inkább azé a sikeré, amikor az élet egy kicsit gördülékenyebben működik
– hangsúlyozta.
A másik két számjegy fizikai síkon vonzza be a bőséget, a 9-es viszont mélyebben, spirituális szinten hozhatja el a szerencsét.
– Sokszor egyfajta védelmet ad, az élet nehéz helyzeteiben is van egy érzés, hogy „valahogy minden rendeződik”. A 9-es energiája segít lezárni dolgokat, továbblépni, és gyakran olyan embereknél jelenik meg, akiknek fontos szerepük van mások segítésében vagy támogatásában – hangsúlyozta Illy.
Ezek a számok tehát a numerológia, az égiek és az angyalok szintjén is a legerősebb, legszerencsésebb rezgésű számok. Ha bármelyik szerepel a születési dátumodban, Tamás szerint plusz támogatást kapsz az univerzumtól. Már csak az a kérdés, hogyan aktiválhatod ezt a pénzmágnest? A válasz egyszerű: vágj bele az álmodba, és a sors melléd áll!
További szerencsevonzó tippekért játszd le ezt a videót:
