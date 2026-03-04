"A legcsodásabb ember vagy, akit valaha megismertem!" - Így köszöntötte Mihályfi Luca szerelmét

Ma ünnepli születésnapját Hegyes Berci. Mihályfi Luca párja tagadhatatlanul megadja a módját a különleges napnak: rengetegen köszöntötték fel a táncost, de talán a legjobban a szerelme üzenete eshetett neki.
Az álompár egy pillanatra sem tud elszakadni egymástól. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az állandó közös tartalmaik és az a rengeteg nevetés, amit akkor látni leginkább, amikor együtt vannak. Most, hogy Berci a születésnapját ünnepli, Luca nem felejtette el felköszönteni őt:
A legcsodásabb ember vagy, akit valaha megismertem! Köszönöm, hogy vagy nekem! Boldog szülit, drága szerelmem!
– üzente a párjának az énekesnő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.