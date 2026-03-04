Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"A legcsodásabb ember vagy, akit valaha megismertem!" - Így köszöntötte Mihályfi Luca szerelmét

Hegyes Berci
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 18:10
Mihályfi Lucaszületésnap
Rengeteg köszöntés, szerelmes üzenetek. Így telik Hegyes Berci születésnapja.

Ma ünnepli születésnapját Hegyes Berci. Mihályfi Luca párja tagadhatatlanul megadja a módját a különleges napnak: rengetegen köszöntötték fel a táncost, de talán a legjobban a szerelme üzenete eshetett neki.

Hegyes Berci ma ünnepli születésnapját
Hegyes Berci ma ünnepli a születésnapját / Fotó: MATE KRISZTIAN / hot! magazin/Máté Krisztián

Hegyes Berci ma ünnepli születésnapját

Az álompár egy pillanatra sem tud elszakadni egymástól. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az állandó közös tartalmaik és az a rengeteg nevetés, amit akkor látni leginkább, amikor együtt vannak. Most, hogy Berci a születésnapját ünnepli, Luca nem felejtette el felköszönteni őt:

A legcsodásabb ember vagy, akit valaha megismertem! Köszönöm, hogy vagy nekem! Boldog szülit, drága szerelmem!

– üzente a párjának az énekesnő.

Forrás: Hegyes Berci Instagram

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu