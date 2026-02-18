17 órán át vajúdott babájával Megyeri Csilla: "Nem a szülésznőre figyeltem, hanem Nicóra!"

Néhány nappal ezelőtt örökre megváltozott Megyeri Csilla élete: február 12-én világra hozta első gyermekét, Sarciá Alessia Adrianát. Az édesanya közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt, amelyből kiderült, hogy a természet és a szülők tökéletes összhangban dolgoztak együtt a csoda megszületéséért.

Megyeri Csilla kislánya február 12-én született meg (Fotó: Instagram / Megyeri Csilla)

Megyeri Csilla 17 órás vajúdáson van túl

A kislány egyáltalán nem apró: 3995 grammal és 54 centiméterrel érkezett, múlt hét csütörtökön délután 14:29-kor. Csilla elárulta, hogy a vajúdás 17 órán át tartott, a kitolási szakasz viszont mindössze fél óra alatt lezajlott. Mint fogalmazott, élete egyik legnehezebb, ugyanakkor legszebb élményét élte át.

Hála Istennek, sikerült természetes úton megszülnöm, pedig hatalmas baba volt. Nem is tudom, hogy fért el bennem

– kezdte lapunknak nevetve az újdonsült édesanya, aki hangsúlyozta: élete legboldogabb pillanata volt Adriana világra jövetele.

Apás szülés volt, de nem is a szülésznőre figyelt, hanem Nicóra

Megyeri Csilla párja, Nico végig mellette volt a szülésnél, és kulcsszerepet játszott abban, hogy az édesanya végig tudta csinálni a megpróbáltatásokat. „Óriási élmény volt, hogy együtt csináltuk végig. Nem is a szülésznőre figyeltem, hanem Nico hangjára. Ő mondta, mikor vegyek levegőt, mikor tartsam bent, és hova nyomjak. Csak rá koncentráltam, és hihetetlen, de az a fél óra pillanatok alatt elrepült” – idézte fel a nehéz pillanatokat az újdonsült kismama.

Megyeri Csilla párja Nicola immáron kétszeres apuka lett

(Fotó: Borzi Vivien / Hot magazin)

Próbálták enyhíteni a fájdalmát Megyeri Csilla szülése során

A vajúdás azonban korántsem bizonyult könnyűnek. A meleg vizes fürdő és a különböző praktikák sem enyhítették igazán a fájdalmat. „Ez kegyetlen volt, semmihez sem hasonlítható. Hosszú időn át próbáltuk mindenféleképpen csillapítani, de erre egyszerűen nincs igazán hatásos módszer” – vallotta be őszintén Csilla. Mindezek ellenére számára minden szenvedést megért az a pillanat, amikor először a karjába vehette kislányát.

Az édesanya elmondta azt is, hogy tudatosan készült a természetes szülésre, mert úgy érzi, ez a babának is jót tesz. Bár az átlagosnál több vért vesztett, végül nem volt szükség vérátömlesztésre, és mindketten jól vannak. „Most itt fekszik rajtam, szopizik, alszik, és hatalmas étvágya van” – mondta mosolyogva lapunkank Csilla még este. A meghatottság a hangján is érződött: az élmény még friss, a hormonok dolgoznak, de már most tudja, hogy ezt a pillanatot egy életre a szívébe zárja.