Orbán nem engedte, a Tisza igen: Árat emelnek a bankok és a telekommunikációs cégek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 18:12
A Tisza-kormány megalakulása után jelentős áremelést jelentettek be a bankok és telekommunikációs cégek.

Az Ellenpont írja, hogy az új kormány hivatalba lépése után a Magyarországon működő bankok egységesen jelezték, hogy az elkövetkező időszakban áremelést terveznek – az OTP Bank nagyjából 4 százalékot, a CIB Bank 8,2-8,3 százalékot, a K&H Bank, Raiffeisen Bank, Erste Bank, UniCredit Bank 4,4 százalékot emel, de az MBH Bank is emelést tervez.

Képünk illusztráció / Fotó: Soós Lajos / MTI

A portál szerint a telekommunikációs cégeknél is emelés jön, a Magyar Telekom, a Yettel és a One is drágítani fog, utóbbi kettő 4,4 százalékkal.

Az előző, jobboldali kormány komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megfékezze és letörje az inflációs hullám miatt kialakult áremeléseket az élelmiszerek mellett a banki szférában és a telekommunikációs szolgáltatóknál is.

Tavaly áprilisban a korábbi nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton bejelentette, hogy mivel túl drágák a Magyarországon működő bankok, ezért a pénzintézetek vagy önként vállalják, hogy nem emelnek díjaikon, vagy ennél a szektornál is államilag vezetik be a díjkorlátozásokat. Ez hatásos volt, ugyanis a bankok sorra jelentették be, hogy elhalasztják a számlavezetési díjak inflációs emelését – a távközlési cégeknél is hasonló volt a metódus.

 

