Megvan, ki helyettesíti Ördög Nórát a Megasztár új évadában

A nézők legnagyobb örömére ősszel folytatódik a Megasztár, amelynek forgatási munkálatai hamarosan elindulnak. Az élő show-ig össze kell állnia a mezőnynek, hogy kiderüljön, ki a legtehetségesebb énekes idén. A TV2 új zsűrivel és műsorvezetővel frissített, Ördög Nóra helyére például azonnal beugrott valaki.

A Megasztár műsorvezetői idén Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna lesznek, Nóri azonban csak később csatlakozik az Ázsia Expressz forgatása miatt (Fotó: Szabolcs László)

Megasztár 2026: Goják Jana azonnal átvette Nóri szerepét

Az idei szezon több fontos változást is hoz, Szépréthy Roland helyét például Lékai-Kiss Ramóna veszi át Ördög Nóra mellett. Ezzel a váltással két női műsorvezetője lesz a Megasztárnak, amivel a TV2 frissebb és dinamikusabb párost szeretne kialakítani, ami kifejezetten izgalmas energiákat hozhat majd a színpadra. Nóri és Rami jó ideje ismerik egymást és jóban is vannak, nem csoda, hogy mindketten meghatódtak, amikor megkapták a felkérést, Nóri még el is sírta magát. El lehet képzelni, hogy ezek után mennyire várhatta az első forgatási napot, az élet azonban egészen más forgatókönyvet alkotott.

Az Ázsia Expressz forgatási munkálatai közben ugyanis nem várt fordulatokkal kellett szembenéznie a stábnak, s mivel annak a műsornak is Nóri a műsorvezetője, jelenleg még Dél-Amerikában tartózkodik. Egy közel húsz órás buszút, a busz lerobbanása, a technikákat szállító teherautó elakadása a határon alaposan feladta nekik a leckét.

Egy szó, mint száz, le fogok maradni a Megasztár forgatás elejéről... Ramóna, addig tartsd otthon a frontot. Úgy tűnik, Brazília tovább marasztal minket a tervezettnél, de állunk elébe. Az Ázsia Expressz-ben bármi megtörténhet… Ezért szeretjük ennyire!

– írta Nóri közösségi oldalán néhány nappal ezelőtt.

Szerdán pedig elstartolt a Megasztár első napja, Ördög Nóra pedig nincs jelen, ezért kedves kollégája, Goják Jana ugrott be a helyére, amelyről felvétel is készült. Jana hosszú, barna parókában, Ördög Nóri hangjával kezdte meg a felkonferálást, amit Lékai-Kiss Ramóna volt kénytelen félbeszakítani.

„Nem kellenek Nóri imitátorok, megoldom én!

– mondja Rami, majd egy másik, rendkívül fontos feladatot bízott Janára: meg kellett néznie, jobbra vagy balra forog a mikróban a tányér a konyhában. A videó természetesen csak vicc, ezzel a poénnal ütötték el ugyanis, hogy Nóri önhibáján kívül nem tudott megjelenni ezen a fontos napon, később ő is csatlakozni fog.