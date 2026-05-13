Elindultak a Megasztár kilencedik évadának válogatói, amely idén új műsorvezető párossal és megújult zsűrivel tért vissza. Ördög Nóra mellett Lékai-Kiss Ramóna vezeti majd a tehetségkutatót, míg a zsűrihez Herceg Erika és Marics Peti mellé Dallos Bogi és T. Danny csatlakozott. A rapper a Borsnak adott interjújában elárulta, kit keres igazán és mennyire lesz szigorú.

Megasztár 2026: „Egészen más lesz, mint az eddigiek”

Az énekes kifejtette, hogy elképesztően élvezi az új feladatot, amibe most belecsöppent.

Hálás is vagyok érte, hogy itt lehetek, és megmutathatom magam, hogy milyen oldalaim vannak még, illetve mire is vagyok képes én magam ezen a színtéren. Nagyon élveztem ezt az elmúlt pár napot; azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és újfajta évadnak nézünk elébe. Egészen más lesz mint az eddigiek, szuper csapattal és szuper versenyzőkkel.

T. Danny mellett Marics Peti képviseli majd a férfi energiákat a zsűriben, a két énekes régebb óta jó viszonyt ápol egymással, így nem is kérdés, hogy a zsűri székben is jól működnek majd együtt szakmailag.

Jó a kémia, mindig is jó volt közöttünk, amiatt nem is aggódtam és szerencsére nem is kell. Nyilvánvalóan itt egy versenyszituáció van, egész pontosan lesz majd a jövőben, hiszen lesz majd olyan versenyző, akin össze tudunk szólalkozni. Bár erre az elmúlt pár napban eddig még nem volt példa, sejthető, hogy a jövőben lesz.

S hogy T. Danny mit vár a Megasztártól?

A rapper őszintén bevallotta, hogy számára az eredetiség a legfontosabb.

Az önazonosságot, a bátorságot és az önbizalmat is keresem a versenyzőkben. Szerintem fontos, hogy tényleg itt akarjanak lenni és tényleg valami olyat rakjanak le az asztalra, amitől eláll a lélegzetünk.

Noha elsőre azt feltételezhetnénk, hogy a tapasztalt zenész könnyen lekenyerezhető lesz, saját meglátása szerint ez közel sincs így.