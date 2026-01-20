Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Apás szülésre készül Mandula Ádám, ezt a különleges nevet adta kisfiának

Mandula Ádám
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 17:55
apás szüléscsalád
A korábbi botrányhős jó útra tért, párjával nagyon várják, hogy megszülessen első közös gyermekük. Mandula Ádám ismerőse lapunknak elárulta, hogy a sztárapuka milyen nevet választott születendő kisfiának és azt is, mit szól a kistesóhoz Géczi Beával közös fia, Medox.
Bors
A szerző cikkei

Az Éden Hotel sztárja szeretné a múltat végképp eltörölni, tisztában van vele, hogy finoman szólva is voltak nagyon rossz döntései. Mint ismert: Mandula Ádám többször került már összetűzésbe a hatóságokkal és októberben bántalmazó magatartás mutatott kisfia felé is. De azóta sok víz lefolyt a Dunán, a rapper kapott egy nagyon jó munkát, párja 4 és fél hónapos terhes és újra találkozhat Medox-szal. 

Mandula Ádám hamarosan újra apa lesz.
Mandula Ádám kisfia, Medox már alig várja, hogy érkezzen a kistesó (Fotó: MW)

Mandula Ádám párja félidős terhes

Az ominózus TikTok botrány ráébresztette a sztárapukát, hogy ez így nem mehet tovább, leszámolt a piálással. Mandula Ádám egy alkoholgőzös pillanatában nagyon csúnyán bánt kisfiával, amit azóta ezerszer megbánt. Szerencsére a gyermeke anyja, Géczi Bea és Medox is megbocsájtott neki, így egy ideje már újra találkozhat apa és fia. A rapper párja - akivel a korábbi botrányos szakítás után kibékültek – várandós, már a 19. hétben van.

„Nagyon izgatottak a szerelmesek, mivel Ádám párjának ez az első várandóssága, apás szülés lesz” – árulta el a sztárapuka ismerőse a Borsnak, aki hozzátette: 

Úgy látszik, a barátom tényleg mindent megtesz azért, hogy a párkapcsolata is harmonikus legyen. Lett stabil munkahelye és szerencsére rendeződött a helyzet Beával is, Medoxról nem is beszélve. A kisfia hamar kiheverte az esetet, imádja Ádámot, ha lehet, még jobb most a kapcsolatuk, az anyukája és a fiú is teljesen megbíznak benne, látják a pozitív változást.

Mandula Ádám Medox nevű kisfiával már nagyon várja Nolen érkezését (MW / Instagram)

Mandula Ádám gyereke nevét is elárulta

Mandula Ádám és párja megtudták a legutóbbi ultrahangos vizsgálaton, hogy mégsem kislányuk, hanem kisfiuk lesz. Sokat gondolkoztak, hogy mi legyen a neve, szerettek volna valami különlegeset választani, aminek van jelentése is. 

Ezért végül a Nolen névre esett a választásuk, aminek a jelentése Bajnok. Most, hogy Ádámnak jó munkája, jó fizetése van, elkezdtek albérletet is keresni, ahol majd kényelmesen elférnek a kicsivel, meg Medox-szal, amikor ő is náluk lesz. Medi nagyon cuki, állandóan arról beszél, hogy mi mindenre fogja öccsét megtanítani. Állandóan azt kérdezgeti, hogy mikor születik már meg a baba.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu