Apás szülésre készül Mandula Ádám, ezt a különleges nevet adta kisfiának

Az Éden Hotel sztárja szeretné a múltat végképp eltörölni, tisztában van vele, hogy finoman szólva is voltak nagyon rossz döntései. Mint ismert: Mandula Ádám többször került már összetűzésbe a hatóságokkal és októberben bántalmazó magatartás mutatott kisfia felé is. De azóta sok víz lefolyt a Dunán, a rapper kapott egy nagyon jó munkát, párja 4 és fél hónapos terhes és újra találkozhat Medox-szal.

Mandula Ádám kisfia, Medox már alig várja, hogy érkezzen a kistesó (Fotó: MW)

Mandula Ádám párja félidős terhes

Az ominózus TikTok botrány ráébresztette a sztárapukát, hogy ez így nem mehet tovább, leszámolt a piálással. Mandula Ádám egy alkoholgőzös pillanatában nagyon csúnyán bánt kisfiával, amit azóta ezerszer megbánt. Szerencsére a gyermeke anyja, Géczi Bea és Medox is megbocsájtott neki, így egy ideje már újra találkozhat apa és fia. A rapper párja - akivel a korábbi botrányos szakítás után kibékültek – várandós, már a 19. hétben van.

„Nagyon izgatottak a szerelmesek, mivel Ádám párjának ez az első várandóssága, apás szülés lesz” – árulta el a sztárapuka ismerőse a Borsnak, aki hozzátette:

Úgy látszik, a barátom tényleg mindent megtesz azért, hogy a párkapcsolata is harmonikus legyen. Lett stabil munkahelye és szerencsére rendeződött a helyzet Beával is, Medoxról nem is beszélve. A kisfia hamar kiheverte az esetet, imádja Ádámot, ha lehet, még jobb most a kapcsolatuk, az anyukája és a fiú is teljesen megbíznak benne, látják a pozitív változást.

Mandula Ádám Medox nevű kisfiával már nagyon várja Nolen érkezését (MW / Instagram)

Mandula Ádám gyereke nevét is elárulta

Mandula Ádám és párja megtudták a legutóbbi ultrahangos vizsgálaton, hogy mégsem kislányuk, hanem kisfiuk lesz. Sokat gondolkoztak, hogy mi legyen a neve, szerettek volna valami különlegeset választani, aminek van jelentése is.

Ezért végül a Nolen névre esett a választásuk, aminek a jelentése Bajnok. Most, hogy Ádámnak jó munkája, jó fizetése van, elkezdtek albérletet is keresni, ahol majd kényelmesen elférnek a kicsivel, meg Medox-szal, amikor ő is náluk lesz. Medi nagyon cuki, állandóan arról beszél, hogy mi mindenre fogja öccsét megtanítani. Állandóan azt kérdezgeti, hogy mikor születik már meg a baba.