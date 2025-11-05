Megszólalt az anya: Mandula Ádám csak felügyelettel láthatja bántalmazott fiát!

Október közepén hatalmas közfelháborodást keltett az a videó, melyben az önmagát zenészként aposztrofáló egykori "Éden Hotel ficsúr", bántalmazta kisfiát. Medox édesanyja, a szintén ismert Géczi Bea, azonnal reagált a botrányhős cselekedetére és biztonságba helyezte gyermekét, majd eljárást is kezdeményezett egykori párja, Mandula Ádám ellen. Szegedi Fecsó exe most egy Instagramon indított beszélgetésben mondta el, hol tart az ügy és, mit is szeretne elérni a hatóságok és a bíróság bevonásával.

Mandula Ádám fél perc alatt, sokadjára váltott ki össznépi ellenszenvet. Gyermekének édesanyja nem tágít (Fotó: MW)

Mandula Ádám exe nem bocsájtja meg a bántalmazást

„Mandulával a kapcsolatunk normális, még ezek után is. Nagyon haragszom rá és megtettem a jogi lépéseket, amit ő megértett. A kisfiam szereti az apukáját.

Nyilván ez, amit tett, nagyon durva. Azóta eltiltva van tőle. Tárgyalásunk lesz és rábízom a bíróságra.

Mindenki követ el hibákat. Nyilván, ez megbocsájthatatlan. De azt szeretném, ha egy külsős ember ott lenne, ha találkoznak. Eltiltani nem szeretném . Azt szeretném, ha Ádám ebből a rossz helyzetből kijönne és tanulna belőle. A törvény nem tiltja el, még így sem… A gyerek biztonsága a legfontosabb, de a fiam vágyik az apukájára és nem szeretnék az lenni, aki ezt megtiltja” –

fogalmazott ellentmondásosan Géczi Bea, aki mellett, korábban híres exe is kiállt, elítélve Mandula Ádám viselkedését.

Mandula Ádám volt párja Géczi Bea, azonnal lépett, amikor értesült a nyilvános gyermekbántalmazásról (Fotó:Instagram)

„Amikor be van állva, nem önmaga, és nem tudja, mit tesz”

„Nagyon rögös volt a szakításunk utáni időszak. Nehéz, mert a gyerekek miatt muszáj tartani egy jó viszonyt, még ha tele is van sérelmekkel. De ami most történt, az minden határon túlmegy. Ez kritikán aluli eset. Nagyon sajnálom Medoxot, sokat volt velem, mellettem nőtt fel.

Iszonyú sebeket hagy egy gyerekben az, amit ez a degenerált művelt vele.

Ez a legalja, amit egy apa tehet. Tudtam, hogy idő kérdése, mikor történik valami baj. Talán az egyetlen jó ebben, hogy most mindenki látta, hogyan viselkedik, amikor nincs magánál. Ha ez nem derül ki, mindent letagadhatott volna, és a gyereket továbbra is veszélynek teszik ki. Ez nem sima dühkitörés. Olyan, mintha teljesen kifordulna önmagából. Egy klinikai eset. Amikor be van állva, nem önmaga, és nem tudja, mit tesz” – magyarázta, közvetlenül a gyermekbántalmazási botrány kirobbanása után Szegedi Fecsó üzletember, akinek két, közös gyermeke is van a kis Medox édesanyjával.



