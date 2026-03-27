„Junior mondta, hogy teljesen lépjek külön” – nem hiszed el, L.L. Junior mit kért Frey Timitől

Frey Timi és L.L. Junior kapcsolata az induláskor igencsak viharosnak bizonyult: túl vannak szakításon, drámai kibékülésen és minden olyan nehézségen, amely más párokat talán végleg szétválasztott volna. Mára azonban szorosabb a szövetségük, mint valaha. Az év végét Amerikában ünnepelték, majd meg sem álltak Dominikáig, ahol heteken át élvezték a napsütést – a rajongók pedig szinte minden pillanatukat nyomon követhették a közösségi oldalaikon. Junior azt is bebizonyította már többször, hogy a szerelem valóban nem ismer határokat. A zenész az utóbbi időben több luxusajándékkal is meglepte Timit, legyen szó a hétköznapokról vagy a közös pihenésről. Legyen az egy százezer forintot érő, extravagáns pink sneaker vagy egy gyönyörű nyaklánc, a rapper szemmel láthatóan a tenyerén hordozza szerelmét. Timi most azonban a Borsnak elárulta: Junior nemcsak gavallérként jeleskedik, hanem mentorként is mellette áll.

Frey Timit már rengeteg ajándékkal elhalmozta szerelme, most pedig egy meglepő ötlettel állt elő neki Junior

Timi gyerek kora óta táncol, most viszont már profi szinten van, bele is vágott valamibe

A szerelmesek Dominikán is nyaraltak, amiről részletesen be is számoltak közösségi oldalaikon

Ezt kérte L.L. Junior párjától, Frey Timitől

Frey Timi közösségi oldalain már egy ideje feltűnhetett a követőknek, hogy a lány nemcsak táncol, hanem saját tánckurzusokat is tart, – de nem is akármilyeneket. Ez a projekt azonban nem csupán egy kósza ötlet volt: ebben a vállalkozásban is L.L. Junior volt a legfőbb motor, aki addig ösztönözte szerelmét, amíg az bele nem vágott a saját üzletébe.

Ez egy teljesen önálló dolog, fél éve jutott eszembe, de Junior bárorított benne! Nagyon régóta akartam már tanítani, de ő motivált, hogy teljesen lépjek külön és kezdjek el egy tánckurzust csinálni. Ez havi egyszer van csak csajoknak. Női energiák megéléséről szól nagyrészben, és ehhez általában van, hogy felkérem két barátnőmet, hogy egy jó bemelegítést tartsanak, vagy akár tanítson is az egyikük. De ez a project csak az enyém a saját nevem alatt fut. A korhatár 14-40, szóval elég vegyes, de pont ezért is nagyon jó hangulatú

– kezdte Timi, akitől lapunk azt is megkérdezte, hogy csinált-e már ilyet korábban.