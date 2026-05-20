Az Exatlon férfi győztese a Borsnak: "Nem számítottam arra, ami itthon várt!"

Simán kijelenthető, hogy a kékek szíve, motorja, Koplányi Gábor hamar közönségkedvenc lett a TV2 műsorában. Az Exatlon 2026 versenyzői közül ő volt az, akit nemcsak csapattársai, de az ellenfelei is nagyon megszerettek a hatalmas lelke miatt, mindenki őszintén tudott örülni győzelmének. Kopi a Borsnak elárulta: életre szóló élményekkel jött haza Dominikáról, de már nagyon hiányoztak neki a szerettei.

Az Exatlon győztesei: Szabó Réka és Koplányi Gábor (Fotó: TV2)

Koplányi Gábor az Exatlonról: Sokkal nehezebb, mint gondoltam!

Érvényesült a papírforma, amikor Kopi legyőzte a sport-reality döntőjében Valkusz Mátét. Az Exatlont megnyerő Koplányi Gábor már itthon nyilatkozott lapunknak a kőkemény útról, ami után magasba emelhette a dicsőséget jelentő trófeát.

„Azért örülök, hogy végre itthon vagyok. Volt már kis pihi a családdal, barátokkal, a barátnőmmel. Így most mindent bepótolok, ami az elmúlt hetekben kimaradt az életemből” – mondta lapunknak Kopi.

Mert összességében azt kell mondjam, az Exatlon nagyon nehéz, sokkal nehezebb, mint amire számítottam. Tudtam, hogy nehéz lesz, de az ember amíg nem tapasztalja, hogy teljesen el van zárva, egy buborékban él, és nincsenek ott a mindennapi támaszai, akiknek a stresszes életében elmondhatja a bajokat, kicsit stressz-levezethet a szokásos cselekedeteivel, edzés, foci, bármi, kőkemény. Úgyhogy igen hullámzóan éltem meg magát a játékot, a sportolást, a versenypályákat, az ügyességit. Mindig nagyon-nagyon vártam és szerettem a futamokat, de hogy nem láthatom a szeretteimet, azt volt, amikor jobban viseltem, de a vége felé azért már egyre nehezebben. Összességében életem egyik legnagyobb kalandja, még akkor sem cserélném el, hogyha a végén nem én nyerek, így meg nyilvánvalóan az egész fantasztikus!

A férfi győztest arról is kérdeztük, mi várt rá itthon, hogyan fogadták.

„Azt kell, hogy mondjam, hogy onnan bentről egyáltalán nem számítottam arra, hogy itt kint mi fogadhat minket. Elképesztő mennyiségű üzenetet kaptam, kapok. Amikor először bekapcsolhattam a műsor szigorú szabályai szerint, akkor beindult, fura is volt, de a döntő után igazi roham volt. De olvastam kommenteket is, elképzelni nem tudtam volna, hogy hogy ez az egész ekkora dolgokat vált ki, nyilvánvalóan ésszel felfogom, csak átélni teljesen más, nagyon jó érzés és nagyon-nagyon nagy hálával tartozom. Tényleg mindenkinek, aki 1-1 apró kicsi támogató üzenetet vagy gratulációt is írt. Úgyhogy nagyon fura érzés, az is, hogy megállítanak az utcán. Gratulálnak, és elmondják, hogy nekem-nekünk szurkoltak, és ez egy csodálatos, fantasztikus érzés. És szeretném üzenni az embereknek, hogy tényleg inkább erre koncentráljanak, és ne a negatívumokra, inkább próbáljuk támogatni egymást.”