Megtudtuk, miért tűnt el a Megasztár győztese, Lengyel Johanna: "A felkelés is nehezen ment, olyan szinten ki voltam égve..."

Lengyel Johanna az elmúlt időszakban szinte megállás nélkül pörgött, hiszen a Megasztár megnyerése után rögtön jött A Nagy Duett, ahol Schobert Norbi Jr. oldalán ismét győzni tudott. A két hatalmas siker azonban komoly áldozatokkal járt, hiszen a folyamatos próbák, fellépések és a rá nehezedő elvárások teljesen felőrölték. Bár kívülről minden tökéletesnek tűnt, valójában egy rendkívül kimerítő időszakon ment keresztül, amit a végére már alig bírt erővel.

Lengyel Johanna Megasztár és A Nagy Duett győzelme után rendkívül elfáradt, ki kellett szakadnia a hétköznapokból

Kiégés a Megasztár és A Nagy Duett győzelem után

Lengyel Johanna énekesnő nem titkolta, hogy a sikerek mögött hatalmas küzdelem állt, és a műsor végére már a fizikai és mentális határait feszegette.

A Nagy Duett a végére már nagyon nehéz volt. Egészen odáig nagyon élveztem, tényleg fantasztikus élmény volt, de a hajrában már óriási küzdelem volt, hogy egyáltalán fel tudjak kelni reggelente, olyan szinten ki voltam égve és lemerülve. Ez az érzés már a Megasztár után is megvolt, ott sem volt időm igazán kipihenni magam. A Nagy Duett végét nagyon nehezen bírtam, de valahogy összeszedtem minden erőmet, és szerencsére jól sikerült a finálé

– kezdte lapunknak Lengyel Johanna.

A fiatal énekesnő számára egyértelművé vált, hogy ha nem áll meg, annak komoly következményei lehetnek, ezért tudatos döntést hozott.

„Most mindent kizártam az életemből”

A hatalmas hajtás után Lengyel Johanna úgy döntött, hogy végre időt ad magának a feltöltődésre, még akkor is, ha ez azzal jár, hogy egy időre eltűnik a reflektorfényből.

Elutaztam végre pihenni, mert a Megasztár után sem volt rá lehetőségem, rögtön jött A Nagy Duett, és egyszerűen nem volt megállás. Utoljára talán két éve volt igazi pihenésem, úgyhogy most nagyon vártam ezt az utat. Persze emiatt nagyon előre kellett dolgoznom, mert májusban rengeteg munka vár rám, ugyanis össze kell raknom a saját élőzenekaros műsoromat a nyári szezonra

– mesélte büszkén az énekesnő.

Lengyel Johanna teljesen kizárta a külvilágot, hogy teljesen a pihenésre és a feltöltődésre tudjon koncentrálni

Egyedül vágott neki az útnak

Az utazás azonban nem egy átlagos kikapcsolódás volt, hanem tudatos elszakadás mindentől, ami addig körülvette.

Most Spanyolországba utaztam egyedül, mert pár éve rájöttem, hogy ha nem megyek külföldre, akkor egyszerűen nem tudom letenni a munkát. Most tényleg azt akartam, hogy teljesen kizárjam a zenét is az életemből, és csak a pihenésre koncentráljak. Nagyon szeretek túrázni, a természetben lenni és most is pontosan erre volt szükségem. Nem emberek között vagyok, hanem csendben, mert az elmúlt hónapokban annyi hang volt körülöttem és bennem is, hogy most arra vágytam, minden elcsendesedjen

– fogalmazott a Megasztár és A Nagy Duett győztese.