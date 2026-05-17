Eszméletlen fordulat! Kunu Márió ezzel a bombázó modellel csókolózott!

Egy nemrég megosztott felvétel teljesen megdöbbentette a közösségi média népét. Kunu Márió egy fergeteges hajnali bulizás közepette indította el a kamerát, a háttérben pedig nem más tűnt fel, mint korábbi nagy szerelme, Czakó Emília „Kávétejszín”. A döbbenet akkor érte el a tetőfokát, amikor a fiatal modell váratlanul és szenvedélyesen szájon csókolta a rappert. A mindössze néhány másodperces jelenettől mindenkinek leesett az álla, hiszen a rajongók úgy tudták: ennek a románcnak egyszer és mindenkorra vége.

Sokadszorra szakított Kunu Márió és párja, Czakó Emília Kávétejszín

Pedig alig két hónappal ezelőtt, idén márciusban Márió még egészen másképp nyilatkozott. Akkor határozottan kijelentette, hogy mindennek vége, mivel Emíliát túl gyerekesnek tartja a komoly párkapcsolathoz. Úgy tűnik azonban, hogy a hajnali órák sötétjében és a buli hevében a modell mégsem bizonyult annyira éretlennek, a régi szikra pedig pillanatok alatt lángra lobbantotta a gátlásokat.

Kunu Alexandra férjétől még nem vált el

A „Kimaradás” és a „Rajosan” slágerek énekese mögött rendkívül viharos időszak áll. 11 év házasság után vált el feleségétől, Kunu Alexandrától, miután a rapper hűtlensége teljesen tönkretette a kapcsolatot. A hivatalos válást még ki sem mondták, amikor Márió már a barna szépség, Emília oldalán keresett vigaszt. Kapcsolatuk igazi érzelmi hullámvasúttá vált, hol együtt voltak, hol külön, míg végül a zenész megelégelte a bizonytalanságot, és a nyilvánosság előtt próbált pontot tenni az ügy végére.

Szakítottunk Emíliával, ezúttal végleg. Engem nagyon megviselt az, ami köztünk történt... Ennek véget kellett vetni

– nyilatkozta korábban a Borsnak.

Márió akkor a korkülönbséget és a modell csillapíthatatlan féltékenységét nevezte meg fő okként. Elmondása szerint Emília képtelen volt feldolgozni a zenész életvitelét: a stúdiózást, a fellépéseket, a rajongó nők és a barátok állandó jelenlétét, valamint a koncertekkel járó éjszakai bulizásokat.

Kunu Márió fia, Nátán a legfontosabb az énekesnek

Mi lesz a kisfiával?

Miközben a rapper az érzelmi káosz közepette próbál egyenesbe jönni, saját bevallása szerint is komoly fájdalmat él meg a családja elvesztése miatt. Jelenleg olyan társat keres, aki elfogadja pörgős életét, és tiszta szívvel szereti kisfiát, Nátánt.