„Töröld le!” – Kunu Márió új dala akkora bukás, hogy a rajongók könyörögnek a megsemmisítéséért

Alig pár nappal a botrányos, dülöngélős fellépése után újabb kereszttűzbe került Kunu Márió, akinek legfrissebb zenei próbálkozása valóságos népharagot váltott ki. Míg korábban a slágereitől volt hangos az internet, most a rajongók egy emberként követelik az énekes és Ferike közös, Baby dobd le című dalának azonnali törlését a világhálóról. A technikai hibáktól hemzsegő produkció és az énekes látható szétesése már nemcsak aggodalmat, hanem kíméletlen elutasítást szül a közönség körében, amely nem hajlandó elnézni a látványos szakmai mélyrepülést.

Kunu Márió fellépése után újra bajba került

Ez a legújabb szakmai fiaskó csak tetézi azt a sötét képet, amelyet a napokban napvilágot látott, botrányos koncertfelvételek festettek le az énekesről. A közösségi médiában futótűzként terjedő videókon Márió bizonytalan mozgással és zavart tekintettel próbálta túlélni saját fellépését, miközben láthatóan elveszítette a kontrollt a helyzet felett. A nézők döbbenten figyelték, ahogy a Rajosan című slágere közben a lábai majdnem felmondták a szolgálatot, és még egy segítő szándékkal felé nyújtott papírtörlőt sem tudott koordináltan megfogni.

Hibás szájszinkron, összedobott projekt?

Azonban a legfrissebb fejlemények szerint a rossz formája kihat a kreativitására is, amit tűpontosan alátámaszt Baby dobd le című új dala. Ez a projekt éles kontrasztban áll a tavalyi év egyik legnagyobb sikerével, a Ferikével közösen jegyzett Kimaradás című számmal, amelyet még Orbán Viktor is megosztott a közösségi oldalán. Ehhez képest a mostani videóklip alig érte el a 47 ezer megtekintést, ami az énekes korábbi számaihoz képest elenyésző, a kommentszekció pedig szabályos csatatérré változott. A követők kíméletlen őszinteséggel szedik ízekre a produkciót, a hibás szájszinkront és a fantáziatlan sorokat.

„Töröld le, Márió!”

A népharag olyannyira elszabadult, hogy a legtöbb hozzászóló szerint a dalnak egyszerűen nincs helye a nyilvánosság előtt. Vannak, akik rövid és tömör felszólítással éltek, miszerint „Töröld le Márió!”, míg mások hosszabb és csalódottabb véleményt formáltak. Egy rajongó pedig arra mutatott rá, hogy a hibás szájszinkron és hibás felirat elfogadhatatlan ezen a szinten. A közhangulat egyértelműen azt tükrözi, hogy a közönség nem hajlandó elfogadni ezt a hanyag munkát, és többen is hangsúlyozták:

A Kimaradás nagyon magasra tette a lécet. Azt hiszem nem sikerült megugrani

A végső ítélet pedig szinte mindenhol megegyezik: a produkció egyszerűen „nagyon gyenge” lett.