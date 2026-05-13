„Töröld le!” – Kunu Márió új dala akkora bukás, hogy a rajongók könyörögnek a megsemmisítéséért

Alig pár nappal a botrányos, dülöngélős fellépése után újabb kereszttűzbe került Kunu Márió, akinek legfrissebb zenei próbálkozása valóságos népharagot váltott ki. Míg korábban a slágereitől volt hangos az internet, most a rajongók egy emberként követelik az énekes és Ferike közös, Baby dobd le című dalának azonnali törlését a világhálóról. A technikai hibáktól hemzsegő produkció és az énekes látható szétesése már nemcsak aggodalmat, hanem kíméletlen elutasítást szül a közönség körében, amely nem hajlandó elnézni a látványos szakmai mélyrepülést.
Ez a legújabb szakmai fiaskó csak tetézi azt a sötét képet, amelyet a napokban napvilágot látott, botrányos koncertfelvételek festettek le az énekesről. A közösségi médiában futótűzként terjedő videókon Márió bizonytalan mozgással és zavart tekintettel próbálta túlélni saját fellépését, miközben láthatóan elveszítette a kontrollt a helyzet felett. A nézők döbbenten figyelték, ahogy a Rajosan című slágere közben a lábai majdnem felmondták a szolgálatot, és még egy segítő szándékkal felé nyújtott papírtörlőt sem tudott koordináltan megfogni.
Azonban a legfrissebb fejlemények szerint a rossz formája kihat a kreativitására is, amit tűpontosan alátámaszt Baby dobd le című új dala. Ez a projekt éles kontrasztban áll a tavalyi év egyik legnagyobb sikerével, a Ferikével közösen jegyzett Kimaradás című számmal, amelyet még Orbán Viktor is megosztott a közösségi oldalán. Ehhez képest a mostani videóklip alig érte el a 47 ezer megtekintést, ami az énekes korábbi számaihoz képest elenyésző, a kommentszekció pedig szabályos csatatérré változott. A követők kíméletlen őszinteséggel szedik ízekre a produkciót, a hibás szájszinkront és a fantáziatlan sorokat.
A népharag olyannyira elszabadult, hogy a legtöbb hozzászóló szerint a dalnak egyszerűen nincs helye a nyilvánosság előtt. Vannak, akik rövid és tömör felszólítással éltek, miszerint „Töröld le Márió!”, míg mások hosszabb és csalódottabb véleményt formáltak. Egy rajongó pedig arra mutatott rá, hogy a hibás szájszinkron és hibás felirat elfogadhatatlan ezen a szinten. A közhangulat egyértelműen azt tükrözi, hogy a közönség nem hajlandó elfogadni ezt a hanyag munkát, és többen is hangsúlyozták:
A Kimaradás nagyon magasra tette a lécet. Azt hiszem nem sikerült megugrani
A végső ítélet pedig szinte mindenhol megegyezik: a produkció egyszerűen „nagyon gyenge” lett.
Ez a folyamatos lejtmenet már korántsem meglepő Kunu Márió zaklatott múltjának ismeretében, hiszen a hatósági ügyek folyamatosan kísérik a karrierjét. A 2025-ös kábítószer-birtoklás miatti elfogatóparancs, a korábbi zaklatási ügyek és a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak mind-mind azt jelzik, hogy az énekes élete kisiklott. Idén garázdaság miatt is körözték, miután nem jelent meg egy bírósági tárgyaláson, ami csak tovább mélyítette a hitelességi válságát. Ha nem képes sürgősen rendezni a sorait és visszatalálni a minőségi alkotáshoz, a mostani követelések, miszerint tűnjön el a világhálóról, hamarosan valósággá válhatnak, és a közönség végleg elfordulhat tőle.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.