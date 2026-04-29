Horváth Tamás feleségének sohasem hallott titka: 16 évesen majdnem lebénult

Nem indult könnyen az év Horváth Tamás számára – de ahogy ő maga fogalmaz, „a nagy számok törvénye alapján” a legtöbb rossz már megtörtént velük az év elején: ezután jó dolgoknak kell következnie. A népszerű énekes új lendülettel vetette bele magát egy grandiózus klipforgatásba, miközben magánélete nehézségei is kezdenek jóra fordulni.

Horváth Tamás új klipje a Bridgerton világot tükrözi

Miközben a magánéletben nehézségek adódtak – év elején eltört felesége, Andi lába, és egy időre külföldön is ragadtak –, a munka frontján elképesztő projekt zajlik: Tamás egy monumentális videóklipen dolgozik, amelyet csak „magyar Bridgertonként” emleget. A Borsnak mesélt a projektről: meg a titkos részletekről is!

„Éppen forgatási szünet van” – árulta el hívásunkra. „A lenyűgöző Gödöllői Királyi Kastélyban forgathatunk, amiért elképesztően hálás vagyok, ez már önmagában is hatalmas presztízst jelent. A Bridgerton világát idéző, 1800-as évekbe álmodott produkción negyven fős stáb dolgozik, tizenhat profi táncos és számos színész közreműködik” – mondta, majd elárulta, ki lesz a főszereplő.

Én egy üldözött grófot alakítok, akit a király elé hurcolnak, ahol kénytelen bevallani: szerelmes a királynéba! A királyt nem más, mint Pintér Tibor alakítja, a királynét pedig természetesen a feleségem

– árulta el a rá jellemző csibészes mosollyal.

„Tenya fantasztikus színész, már most az állunkat keressük a játékát látva” – mondta lelkesen, majd arra is válaszolt, nem féltékeny-e, amiért szíve hölgye egy ilyen sármos színész királynéjaként tűnik fel...

Féltékenység? Szó sincs róla!

– nevetett Tamás. „Az egész történet az én ötletem volt, én rendezem a klipet is, abszolút így álmodtam meg a történetszálat” – árulta el a szerelmes grófot játszó Tomi, aki még megsúgta: nem minden történet végződik „happy end”-del.

„Nem minden történet vége boldog, itt sem az. De érdemes megnézni, miként alakul végül a történet” – keltette fel mindenki érdeklődését.

Úgy tűnik, a nehézségek ellenére egy igazán látványos és érzelmekkel teli alkotás születik – és amiért pedig a leghálásabb, hogy felesége részt tud venni a nehéz forgatási napokon, ugyanis szépen gyógyul a lábtörése óta.