Horváth Tamás feleségének sohasem hallott titka: 16 évesen majdnem lebénult

Nem indult könnyen az év Horváth Tamás számára – de ahogy ő maga fogalmaz, „a nagy számok törvénye alapján” a legtöbb rossz már megtörtént velük az év elején: ezután jó dolgoknak kell következnie. A népszerű énekes új lendülettel vetette bele magát egy grandiózus klipforgatásba, miközben magánélete nehézségei is kezdenek jóra fordulni.
Miközben a magánéletben nehézségek adódtak – év elején eltört felesége, Andi lába, és egy időre külföldön is ragadtak –, a munka frontján elképesztő projekt zajlik: Tamás egy monumentális videóklipen dolgozik, amelyet csak „magyar Bridgertonként” emleget. A Borsnak mesélt a projektről: meg a titkos részletekről is!
„Éppen forgatási szünet van” – árulta el hívásunkra. „A lenyűgöző Gödöllői Királyi Kastélyban forgathatunk, amiért elképesztően hálás vagyok, ez már önmagában is hatalmas presztízst jelent. A Bridgerton világát idéző, 1800-as évekbe álmodott produkción negyven fős stáb dolgozik, tizenhat profi táncos és számos színész közreműködik” – mondta, majd elárulta, ki lesz a főszereplő.
Én egy üldözött grófot alakítok, akit a király elé hurcolnak, ahol kénytelen bevallani: szerelmes a királynéba! A királyt nem más, mint Pintér Tibor alakítja, a királynét pedig természetesen a feleségem
– árulta el a rá jellemző csibészes mosollyal.
„Tenya fantasztikus színész, már most az állunkat keressük a játékát látva” – mondta lelkesen, majd arra is válaszolt, nem féltékeny-e, amiért szíve hölgye egy ilyen sármos színész királynéjaként tűnik fel...
Féltékenység? Szó sincs róla!
– nevetett Tamás. „Az egész történet az én ötletem volt, én rendezem a klipet is, abszolút így álmodtam meg a történetszálat” – árulta el a szerelmes grófot játszó Tomi, aki még megsúgta: nem minden történet végződik „happy end”-del.
„Nem minden történet vége boldog, itt sem az. De érdemes megnézni, miként alakul végül a történet” – keltette fel mindenki érdeklődését.
Úgy tűnik, a nehézségek ellenére egy igazán látványos és érzelmekkel teli alkotás születik – és amiért pedig a leghálásabb, hogy felesége részt tud venni a nehéz forgatási napokon, ugyanis szépen gyógyul a lábtörése óta.
Horváth Tamás felesége, Péterfi Andrea januárban súlyos lábsérülést szenvedett, ami különösen érzékenyen érintette a családot, annál is inkább, mert korábban is volt már ezzel kapcsolatos egészségügyi problémája.
16 éves korában mindkét lábán peroneus izom paralízis, azaz bénulás történt: ez az izom felelős a lábfej mozgatásáért, emeléséért.
„Ezért nem tud ugrani vagy futni, és a bokája is bizonytalanabb” – árulta el Horváth Tamás a rendkívüli állapotot. Szóval éppen ezért nagyon aggódtak a törés után, de mostanra kijelenthető, hogy nincsen baj, sőt!
„Hála Istennek múlt héten nagyon jó eredményeket kaptunk az orvostól. Már 100 százalékosan terhelhető a lába, a gyógytornásztól is új feladatokat kapott” – árulta el boldogan az énekes, majd még elmondta:
Mankóval ügyesen közlekedik, sőt, rövidebb távokon újra vezet is. A gyógyulás ugyan lassabb a korábbi állapota miatt, de úgy tűnik, a törés utáni rehabilitáció még erősítette is az érintett területet. Tehát, nemhogy rosszabb, de talán jobb is lett a helyzet! Velünk van Isten
– tette hozzá meghatottan Horváth Tamás, aki biztos benne, a nehéz kezdés után az év második fele már csupa jót tartogat számukra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.