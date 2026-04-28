„Elképesztő! Úgy érzem, ezek a dolgok most kísértenek engem!” – Horváth Évát csúnyán lehúzták!

A történet ott kezdődött, amikor Horváth Éva postaládájában landolt a rettegett „sárga csekk”, bár ebben az esetben a modern technika és az éves leolvasás hozta el a fekete levest. A modell szó szerint sokkot kapott, amikor meglátta a papíron szereplő végösszeget. Nem egy átlagos túlfizetésről vagy elszámolási hibáról volt szó!
A szívemhez kaptam, amikor megláttam... 814 778 forint! Micsoda? Tavaly hónapokat töltöttem kórházban, utána rehabilitáción voltam, nem is voltam itthon! Hogy lehet ez az összeg ilyen magas?
– tette fel a kérdést kétségbeesve Horváth Éva TikTok-oldalán.
Éva értetlenül áll a helyzet előtt, hiszen a lakása hónapokig üresen állt, a fűtés pedig minimálisra volt állítva. A modell szerint a számok egyszerűen nem jönnek ki, és dühében csak legyezni tudja magát, várva a sorstársak jelentkezését, akiknek szintén meggyűlt a baja a szolgáltatóval.
Alig heverte ki a gázszámla okozta traumát, Éva egy újabb felháborító esetről számolt be, ezúttal a benzinszolgáltatóval kapcsolatban. A történet kísértetiesen hasonló: egy adminisztrációs hiba, egy rosszul számolt összeg, és a tehetetlen ügyfél, aki hiába várja vissza a jogos jussát.
Szeretném megosztani, mi történt velem. Nem a hatósági árat számolták el nekem, aztán mondták, hogy semmi gond, korrigálják és visszautalják a pénzt
– kezdte a beszámolót. A valóság azonban ennél sokkal fájdalmasabb volt. Nem elég, hogy a téves, magasabb összeget levonták tőle, később a „helyes” összeget is leemelték a számlájáról. Tehát kétszer fizetett, miközben a visszatérítésnek több mint egy hónap után sincs se híre, se hamva.
Éva teljesen elképedt azon a káoszon, amit a rendszerekben tapasztalt. Elmondása szerint a szolgáltatók „nem tudják, hol van a pénz”, ő pedig ott áll két kifizetett összeggel, miközben a saját igazáért harcol.
Elképesztő! Úgy érzem, ezek a dolgok most kísértenek engem
– zárta gondolatait Horváth Éva Instagram-oldalán, aki jelenleg is várja a válaszokat és a megoldást a banki és szolgáltatói útvesztőkből. Vajon mikor ér véget Horváth Éva balszerencse-sorozata?
