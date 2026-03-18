A Házasság első látásra sztárja kitálalt a drogtesztről: „A békülés gyanánt még az autómat is odaadtam”

Újabb fordulatot vett a Házasság első látásra sztárja, Dr. Gaál Zoltán szerelmi élete. Alig néhány héttel azután, hogy a fogorvos boldogan újságolta, rátalált a szerelem Reni oldalán, a kapcsolat máris romokban hever. A szakítás híre után a felek között valóságos sárdobálás kezdődött. Míg Reni megalázó bizalmatlanságról és váratlan drogtesztről beszél, addig Zoli állítja: nyomós oka volt a gyanakvásra, és csupán segíteni akart a nőnek, aki szerinte nem volt vele őszinte.

A Házasság első látásra sztárja kitálalt Reniről (Fotó: Szabolcs László)

A Házasság első látásra sztárja tiszta vizet öntött a pohárba: Ezért nyúlt a drogteszthez

A fogorvos a Bors kedvéért részletesen reagált azokra a vádakra, miszerint ok nélkül kényszerítette párját vizeletvizsgálatra a kislánya jelenlétében. Zoli szerint a bizalmatlanság nem a semmiből fakadt, hanem egy furcsa esti eseménysorozat indította el.

Az volt a megállapodásunk Renivel, hogy aznap találkozunk. Ő azonban arra hivatkozott, hogy a kislánya beteg, ezért kért, hogy ne menjek át hozzájuk. Amikor este kerestem, csak nagy nehezen értem el telefonon, és ekkor derült ki, hogy este kilenc és tizenegy óra között elmentek vásárolni – a beteg gyerekkel. Valljuk be őszintén, ez már eleve kicsit gyanúsnak tűnt, ráadásul korábban a hívásaimat sem fogadta

– emlékezett vissza a vitatott éjszakára Zoli. A tévésztár hangsúlyozta, hogy eredetileg segíteni szeretett volna a családnak, ám a másnapi találkozó csak fokozta a gyanúját. Állítása szerint Reni zavartan viselkedett, amikor kérdőre vonta az előző esti holléte felől.

A HEL sztárja szerint Reninek korábban voltak drogproblémái

„Másnap átmentem hozzá, és megmondtam neki kerek perec, hogy nagyon gyanús ez az egész. Megkérdeztem, tudja-e igazolni, mit csinált valójában, mire ő csak összevissza beszélt. Mivel tudtam, hogy korábban voltak drogproblémái, kértem tőle egy tesztet. Nem erőszakoskodtam, csupán felajánlottam neki a lehetőséget, hogy objektíven cáfolja meg a félelmeimet. Úgy éreztem, a kislányát pajzsként használja, hiszen őt is behívta a mosdóba, miközben én szívesen eljátszottam volna vele addig a szobában” – magyarázta a fogorvos. A teszt végül negatív lett, ami után Zoli saját bevallása szerint is elszégyellte magát, bocsánatot kért és távozott. Bár ezt egy rövid „mosolyszünet” követte, a doktor szerint a bizalom végleg megrendült, főleg, amikor tudomást szerzett Reni állítólagos félrelépési kísérletéről.