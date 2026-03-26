„Meddig várjak még?” – Stana Alexandra kameránk előtt üzent szerelmének

Stana Alexandra jó ideje óvja magánéletét, hiszen korábbi párjával, Meggyes Dáviddal való kapcsolatát két éven keresztül árgus szemekkel figyelte a média, és a szakításuk is nagy port kavart. De a kedélyek azóta már lecsillapodtak, olyannyira, hogy tavaly fel is fedte új párja kilétét Instagram-oldalán, ahol azt is elárulta, első évfordulójukat ünnepelték és megéltek már sok mindent együtt. „Egy év alatt sokat kaptunk az élettől. Mélységeket és magasságokat, de együtt ülünk a hullámvasúton és ennél több nem is kell! Még száz legyen!” Stana Alexandra most a Borsnak elárulta, hol tart a kapcsolatuk.

Fotó: Máté Krisztián / Bors

A Nagy Duett 2026 gyönyörű táncosnője, Stana Alexandra nem igazán szokta kiteregetni a magánéletét, sőt, mikor először kiderült, hogy újra szerelmes, akkor is elmondta, hogy ő nem fog haknizni a magánéletével, ráadásul a párja sem szeretne szerepelni – most mégis kivételt tett egy különleges esemény miatt. Lapunk feltette neki a nagy kérdést, amire mindenki kíváncsi: vajon várható-e a lánykérés.

Hát én várom... Dehát meddig várjak még... Én abszolút úgy érzem, hogy megtaláltuk egymást, és igazából valahogy úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy nem lesz több a kapcsolatunk egy lánykéréstől, de azért vágyom rá. Szóval remélem előbb vagy utóbb eljön ez a pillanat is. De egyébként nagyon jól vagyunk a párommal, szeretjük egymást és éljük a kis romantikus hétköznapokat

– jelentette ki határozottan Alexandra.

Stana Alexandra A Nagy Duettben elképesztő produkciót nyújtott (Fotó: Szabolcs László)

A Nagy Duett 2026 első adásából Stana Alexandrának és párjának, Galambos Lajosnak kellett távozni. Alexandra a kiesés után elmondta, hogy szomorú, és egy picit csalódott is, mert nagyon jól érezte magát és rendkívül élvezte a produkciót. A Bors ennek kapcsán megkérdezte a táncosnőt, hogy a kiesés után hogyan látja a szereplését, és mik az érzései a műsorral kapcsolatban.

Elsőnek kiesni soha nem jó semmilyen műsorból, de azt gondolom, hogy tök jó lehetőség volt, kipróbáltam, legyőztem a félelmemet, hogy emberek között énekeljek, úgyhogy igazából boldog vagyok. Nagyon jó volt a Lajcsival együtt dolgozni, borzasztóan sokat segített, nagyon hálás vagyok neki.

Noha korábban néhány fellépés erejéig összeálltak Lajcsival haknizni, Alexandra most elárulta, hogy tervezik-e a jövőben is a közös műsorokat.

Van egy nagyon kedves baráti köre Lajcsinak, akik nagyon szeretnek engem is meg őt is, és megkértek minket, hogy énekeljünk el egy dalt nekik, de szerintem több ilyen nem lesz, maradok a saját pályámon, legyen szó műsorvezetésről, riporterkedésről vagy táncról. A műsorvezetésben-riporterkedésben most nagyon megtaláltam magam, ebben is nagyon jól érzem magam és reménykedem, hogy még sok ilyen lehetőséget kapok. Azt gondolom magamról, hogy pozitív, vidám természet vagyok. Nyilván az is előny ebben a szakmában, hogy sokukat ismerem, sokakkal ápolok baráti kapcsolatot, ezért könnyebben megnyílnak

– ecsetelte a táncos. A gyönyörű Alexandra hozzátette, hogy bár az énekléssel kiesett, egy valamibe mindig biztosan kapaszkodhat, ez pedig a 30 éves táncmúltja.