Micsoda bejelentés: babát vár Azahriah exe, Luna Joanna Michelle

Már jó ideje találgatják az emberek, hogy vajon várandós-e a Farm VIP sztárja, aki korábban Azahriah kedvese volt, Luna Joanna Michelle, hiszen többen is úgy vélték, hogy már látszódik a terhespocakja. Nos, a találgatásoknak ezennel vége, ugyanis a gyönyörű híresség olyan bejelentést tett, ami örökre pontot tesz a szóbeszédekre.

Babát vár Luna Joanna Michelle / Fotó: YouTube

Luna Joanna Michelle bejelentette, hogy terhes.

A 6 fős csoport 7 fős csoporttá alakul

– írta angolul a különleges, alább megtekinthető bejelentő videóhoz a Farm VIP-ből is ismert Luna Joanna Michelle.

Korábban is írtunk már róla, hogy valószínűleg a sármos focista, Szlovicsák Tibor a gyermek édesapja.

A sasszemű követők valószínűleg nem lepődtek meg túlzottan a bejelentésen, hiszen nekik már korábban feltűnt, hogy Luna az utóbbi időben feltűnően takargatja magát, a legfrissebb felvételein pedig szinte kizárólag csak mellmagasságig látható, így próbálva óvni a legféltettebb titkát.