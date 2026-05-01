Kétszer megmenekült, de harmadszor elvérzett: Megvan az Exatlon Hungary legújabb kiesője!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 23:00
Hatalmasat küzdöttek a Bajnokok a végjátékban, ám az örömük mégsem lehetett teljes, hiszen egy feszült párbaj végén kulcsemberük távozott. Kenderesi Tamás két sikeres csata után a harmadiknál elvérzett, így számára végleg véget ért az Exatlon.

Az Exatlon Hungary 2026-os évadának harmincadik adása minden eddiginél nagyobb feszültséget és érzelmi hullámvasutat tartogatott a nézők számára. A Dominikai Köztársaság trópusi hősége és a versenyben töltött hosszú hetek már szemmel láthatóan nyomot hagytak a versenyzőkön, köztük az olimpiai bronzérmes úszón, Kenderesi Tamáson is. A nap központi eseménye a végjáték második fordulója volt, amely nemcsak a csapatok sorsáról döntött, hanem egyben egy drámai férfi párbaj előszobáját is jelentette. A pénteki nap eseményei végérvényesen átrendezték az erőviszonyokat, és egy olyan búcsúval zárult, amely még a rivális csapat tagjait is mélyen megérintette.

Holtpont az Exatlonban: Kezdenek fáradni a játékosok...

A reggel a Kihívók táborában sem indult könnyen: Koplányi Gábor őszintén vallott társainak arról, hogy a fizikai fáradtság mellett a honvágy is kezdi felemészteni az erejét. A taktikai megbeszélések során a kékek biztosra vették, hogy a pirosak nem fogják Valkusz Mátét újra a párbajba küldeni, így meggyőződésük volt, hogy Lencse László lesz Kenderesi Tamás ellenfele. A pirosak két kiválósága, Tomi és Máté között szoros barátság szövődött, így mindketten rettegtek az egymás elleni küzdelemtől, ráadásul tudták: ha vegyes párbajra kerül sor, a Kihívók medálrengetege miatt rossz esélyekkel indulnak.

A sors megismételte önmagát

A pályán azonban a Bajnokok bebizonyították, hogy sarokba szorítva a legerősebbek. Elképesztő koncentrációval, 10:2-es megsemmisítő győzelemmel húzták be a végjáték második fordulóját. A nap leggyorsabb versenyzői Karvalics Eszter és Hadobás Olivér lettek. Eszter, mint a legjobb statisztikájú Bajnok, végül Lencse Lászlót küldte párbajozni Kenderesi Tamás ellen. A kékeknél a legrosszabb mutatókkal bíró Nagy Benedek ellenfelét a legjobb statisztikájú kék, Koplányi Gábor jelölte ki, aki Hadobás Olivért küldte a pályára, így megismétlődött a múlt heti belső kék párharc.

„Az eltérés talán az volt, hogy nem számítottunk rá egyáltalán ezután a hét után, ami mögöttünk volt, és ezért a hirtelenség és a váratlanság miatt egy óriási nyomás helyeződött rám, mert azt hittem, hogy letudtam egy életre azt, hogy Olivérrel kelljen párbajozni. Úgyhogy abszolút megterhelő volt ez az este, de szerencsére a legjobban alakult”– mesélte Nagy Benedek.

A párbajok során Lencse László ellentmondást nem tűrő formában, 4:0-ra győzte le Kenderesit, akinek a pálya gyorsasága ezúttal nem kedvezett. A kék fiúk csatája szorosabb volt: Beni és Olivér fej-fej mellett haladtak, de Beni 3:2 után behúzta a győzelmet (4:2). A mindent eldöntő végpárbajban Olivér és Tomi csapott össze. Bár Kenderesi Tamás korábban igazi túlélőnek bizonyult és két korábbi párbajt is sikerrel vívott meg, a harmadiknál végül ő is elvérzett; Hadobás Olivér simán, 4:0-ra múlta felül. Ezzel a Bajnokok csapata négy főre fogyatkozott a nyolc Kihívóval szemben. 

Dominálnak a Kihívók

Nagy Benedek így értékelte a helyzetet: 

Nekünk az elejétől fogva célunk volt, hogy minél tovább, minél többen maradjunk. Az, hogy a Bajnokok már csak négyen vannak, mi pedig nyolcan, óriási teher innentől fogva, hiszen a négy legerősebb bajnok a szinte teljes kihívó csapat ellen van. Ami biztos, hogy meg fogja nehezíteni a dolgunkat a jövőben, de nem hagyjuk magunkat és igyekszünk az egyéni szakaszig ugyanígy együtt maradni.

Kenderesi Tamás emelt fővel távozott, hangsúlyozva, hogy céljain felül teljesített és életre szóló barátokat szerzett a dominikai homokon, miközben Koplányi Gábor megkönnyebbülten vette vissza Olivért a győztes kék csapatba. 

 

 

