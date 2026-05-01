Kétszer megmenekült, de harmadszor elvérzett: Megvan az Exatlon Hungary legújabb kiesője!

Az Exatlon Hungary 2026-os évadának harmincadik adása minden eddiginél nagyobb feszültséget és érzelmi hullámvasutat tartogatott a nézők számára. A Dominikai Köztársaság trópusi hősége és a versenyben töltött hosszú hetek már szemmel láthatóan nyomot hagytak a versenyzőkön, köztük az olimpiai bronzérmes úszón, Kenderesi Tamáson is. A nap központi eseménye a végjáték második fordulója volt, amely nemcsak a csapatok sorsáról döntött, hanem egyben egy drámai férfi párbaj előszobáját is jelentette. A pénteki nap eseményei végérvényesen átrendezték az erőviszonyokat, és egy olyan búcsúval zárult, amely még a rivális csapat tagjait is mélyen megérintette.

Holtpont az Exatlonban: Kezdenek fáradni a játékosok...

A reggel a Kihívók táborában sem indult könnyen: Koplányi Gábor őszintén vallott társainak arról, hogy a fizikai fáradtság mellett a honvágy is kezdi felemészteni az erejét. A taktikai megbeszélések során a kékek biztosra vették, hogy a pirosak nem fogják Valkusz Mátét újra a párbajba küldeni, így meggyőződésük volt, hogy Lencse László lesz Kenderesi Tamás ellenfele. A pirosak két kiválósága, Tomi és Máté között szoros barátság szövődött, így mindketten rettegtek az egymás elleni küzdelemtől, ráadásul tudták: ha vegyes párbajra kerül sor, a Kihívók medálrengetege miatt rossz esélyekkel indulnak.

A sors megismételte önmagát

A pályán azonban a Bajnokok bebizonyították, hogy sarokba szorítva a legerősebbek. Elképesztő koncentrációval, 10:2-es megsemmisítő győzelemmel húzták be a végjáték második fordulóját. A nap leggyorsabb versenyzői Karvalics Eszter és Hadobás Olivér lettek. Eszter, mint a legjobb statisztikájú Bajnok, végül Lencse Lászlót küldte párbajozni Kenderesi Tamás ellen. A kékeknél a legrosszabb mutatókkal bíró Nagy Benedek ellenfelét a legjobb statisztikájú kék, Koplányi Gábor jelölte ki, aki Hadobás Olivért küldte a pályára, így megismétlődött a múlt heti belső kék párharc.

„Az eltérés talán az volt, hogy nem számítottunk rá egyáltalán ezután a hét után, ami mögöttünk volt, és ezért a hirtelenség és a váratlanság miatt egy óriási nyomás helyeződött rám, mert azt hittem, hogy letudtam egy életre azt, hogy Olivérrel kelljen párbajozni. Úgyhogy abszolút megterhelő volt ez az este, de szerencsére a legjobban alakult”– mesélte Nagy Benedek.