Keresztes Ildikó teljesen összetört Balázs Fecó halálától: "Nem akartam elhinni a hírt, három napig sírtam!"

Balázs Fecó igaz barátja volt Keresztes Ildikónak, aki nem tud úgy gondolni a zenészre, mint olyasvalakire, aki már nincs velünk. Soha nem fogadja el, hogy nem láthatja, és nem hívhatja fel bármikor, hogy dumáljanak egy jót – árulta el a hot! magazinnak.

Keresztes Ildikó is fellép a Balázs Fecó 75 emlékkoncerten 2026. május 9-én a Budapest Arénában

Azóta játszom a zenekarral, amióta visszajöttem a nagy műtétem után. Nekem ő úgy van, ahogy eddig is volt: teszi a dolgát, én teszem a dolgomat, aztán néha együtt megyünk fellépni. A mai napig hallom a hangját, amint a telefonban mondja, sajátos hangsúllyal, hogy „művésznő”. Így szólított, ő mondta, hogy én vagyok neki a magyar Tina Turner, mindig nagyokat viccelődtünk

– emlékezett az énekesnő. Egy házibuliban ismerkedtek meg, majd a közös munka még jobban összehozta őket. Fecó minden dalát szerette, de az egyik külön értelmet kapott.

Herrer Pál sokat zenélt Fecóval, nagyon jó barátja volt, ő vitt fel Fecóhoz egy házibuliba, amikor még kezdő énekesnő voltam. Nyilván óriási volt, hogy láttam őt élőben, közelről, mert meg voltam szeppenve rendesen. És aztán ott jött egy nagy snitt, majd amikor a Sony Musicnál voltunk mind a ketten, mint művészek, akkor Szűcs Laci, az akkori főnökünk találta ki, hogy készítsük el együtt A csönd éve című dalt. Már hallottam a dalt, mert ott voltam a 86-os Interpop Fesztiválon, és ott Fecó meg is kapta a legjobb szerzői díjat.

A csönd éve című daltól az énekesnő nem várt ekkora sikert, de máig kötelező elem a koncertjein.

A fesztivál után sokáig nem hallottam a dalt, és amikor felvetődött, hogy énekeljem el vele, kicsit szomorú is lettem: »Annyi jó dala van még Fecónak! Miért pont ezt?« Aztán hatalmas sláger lett, és mai napig is a repertoárom része. Sajnos most már csak én élek ebből a duettből, de ez a dal valószínűleg engem is túlél. Néha lutri, hogy mi lesz egy dal sorsa, mert mást gondol egy szerzeményről a művész, és mást a közönség. De a közönségnek játszunk, ezért nyilván meghatározó a szavuk.

Május 9-én lesz a Korál-nagykoncert, Balázs Fecó 75 címmel – Ildikó szerint mindenféle szempontból barátok voltak, nem csak zenészként. Ha fellép, mindig érzi a jelenlétét:

Nagyon szerette a kutyáját, ez is közös volt bennünk. Hosszan és jókat tudtunk dumálni együtt, sok közös témánk volt. És bizony néha lecseszett, amikor késtem. Én is szeretem a pontosságot, de azért csak-csak előfordult, ha együtt mentünk fellépni valahova, hogy kicsit elcsúsztam az idővel. Ezzel együtt nagyon-nagyon szeretett engem, meg én is nagyon szerettem őt. Fecó velünk van minden egyes bulin.

Ildikó aludni sem tudott, amikor megtudta a fájdalmas hírt, hogy 2020 komor őszén a Covid miatt elhunyt a barátja. Két-három héttel azelőtt találkoztak, hogy a zenész kórházba került: együtt voltak a Budapest Bárral az A38-on, Balázs Fecó akusztikus felvételén.