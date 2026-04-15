Palik László számára az Exatlon az élet: "Ez nekünk napi 16 óra munkát jelent!"

Háromszor fél évet élt és dolgozott a Dominikai Köztársaságban Palik László, aki most öt év kihagyás után tért vissza. Számára ez már lezárt történet volt, a visszaérkezést egy „szürreális hazatérésként” élte meg, mert szinte minden fűszálat ismer ott – mesélte a hot! magazinnak.

Szívmelengető érzés volt találkozni a dominikai és a török kollégákkal, mert olyan, mintha tegnap álltunk volna itt utoljára. Megöleltük egymást, és mindent onnan folytattunk, ahol anno abbahagytuk. Ez szenvedély nélkül nem megy senkinek. Kicsiben lefedi az életet, minden megjelenik benne, ami az életünkben, csak itt összezsúfolva. Számomra az Exatlon az élet, amit szenvedéllyel kell élni

– kezdte az Exatlon Hungary műsorvezetője.

Nagyon szereti a helyi embereket; kedvesek, vidámak, csak jót mondhat róluk. A képernyőn látható, hogy minden rengeteget fejlődött; a pálya is vadonatúj, sokkal nagyobb.

Építettek a területen egy hatalmas szállodát, ahol csak az itt forgató országok munkatársai lakhatnak. A műsor három országban a nap huszonnégy órájában több száz munkatárs közreműködésével készül, jellemzően törökök, magyarok és dominikaiak, ez többnemzetiségű stáb.

Az időeredménytől függ, de általában öt-nyolc óra a futamok forgatása. Az Exatlon egész nap készül, ugyanis a bázison, a versenyzők lakhelyén folyamatosan működnek a kamerák.

Felkészültünk arra, hogy a problémák jönnek és mennek. Ez egyszer elindul, és onnantól kezdve megy előre, mint egy úthenger. Ennek az úthengernek a ritmusát kell lekövetni. Eddig nem volt megoldhatatlan feladat. Ez nekünk napi tizenhat óra munkát jelent

– mesélte a tévés.

Nagyon számít a csapatdinamika; nincs olyan, hogy valaki ne legyen lent érzelmileg egy időre, vannak jobb és nehezebb periódusok. A lelki problémákat a csapat oldja meg, a fizikai sérüléseket szakorvosok.

Sok esetben a versenyzők megszállottan mennének a pályán, nem foglalkozva egy-egy sérüléssel; ilyenkor az orvosi stábnak kell meghoznia a döntést. Sérülés esetén képalkotó vizsgálatokra visszük a versenyzőket, tehát az orvosok nem vaktában tapogatóznak, hanem adatok, vizsgálatok alapján hoznak döntést, szem előtt tartva a szereplő egészségét

– tette hozzá. Palik László párja esetleges látogatásáról is mesélt. Az Exatlon Hungary 2026-os pályái minden várakozásaikat felülmúlták: látott róluk videókat, képeket, de a valós létük sokkal megdöbbentőbb. Legutóbb a kékek veszítettek el egy fontos játékost.