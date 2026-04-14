Nem mindennapi módon ismerkedett meg Gelencsér Timi és vőlegénye

Tavaly februárban érkezett a nagyszerű hír, hogy Gelencsér Timi menyasszony lett. Simon Mátyás, Timi vőlegénye egy sikeres vállalkozás tulajdonosa, amit testvérével együtt üzemeltet. A Palikék Világa podcast műsorában most ketten meséltek az első találkozásukról, ami nem a szokásos úton történt. Gelencsér Timi jelenleg Dominikán van, mivel nagyban zajlik az Exatlon 2026-os évada, vőlegénye pedig meglátogatta és együtt áltak kamerák elé.

Gelencsér Timi vőlegénye alig van otthon a nyári szezonban, ami miatt keveset tudnak közös időt tölteni egymással

Gelencsér Timinek már elsőre is bejött jelenlegi párja

Simon Mátyás egy sikeres vállalkozó, aki gyümölcstermeléssel és gyümölcslé forgalmazással foglalkozik. Ezek a termékek nemcsak a sikert, hanem a szerelmet is meghozták Matyi életébe.

Először csak a termékeket ismertem, mivel előszeretettel fogyasztottam őket. Aztán érkezett egy megkeresés, hogy legyek az arca ezeknek az italoknak. Összehoztunk egy találkozót, ahol többen voltunk és beszélgettünk az üzletről. Már akkor kiszemeltem Matyit és később kettesben is találkoztunk, hogy megbeszéljük a részleteket

– mesélte Palik Lászlónak az Exatlon Hungary műsorvezetője.

A megbeszéltek szerint ez nem randi volt, hanem egy üzleti megbeszélés. Hogyan lett ebből szerelem? „A két órás beszélgetésből az első öt perc szólt az üzletről és az együttműködésről, ami egyébként nem lett. A maradék két órát végigbeszélgettük és a végén Matyi elhívott engem vacsorázni” – árulta el a csinos műsorvezető.

Gelencsér Timi Exatlonban való szereplése után egyből nekiáll tervezgetni a nagy napot

Gelencsér Timi nyárra tervezi az esküvőt

Az időbeosztást én kezelem, mivel Matyi ebben nem a legerősebb. Nem szervezem az esküvőt egyelőre, nem állunk jól, nagyon rosszul állunk, de majd lesz valahogy. Helyszín van, időpont van, a többit meg megoldjuk

– jelentette ki az esküvővel kapcsolatban Gelencsér Tímea.

A házasság így még várat magára, Gelencsér Timi életében, mivel egy ideig még Dominikán kell, hogy maradjon, annak ellenére, hogy vőlegénye napokon belül hazautazik. Palik Lászlóval együtt ugyanis még néhány hétig a TV2 Exatlon Hungary műsorát forgatják. Utána azonban amint hazatér, beindul a szervezés és nyár végére már feleségként szerepel majd a televízió képernyőjén.