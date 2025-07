Gáspár Zsolti szexakadémia felé veszi az irányt? „Lehet, vissza kéne ülnöm az iskolapadba”

Ahogy azt már megszokhattuk, a Farm VIP következő évadában is bőséggel láthatunk majd érdekes karaktereket. A TV2 sikerműsorának forgatása már tart, de a Borsnak sikerült néhány perc erejéig elcsípnie Gáspár Zsoltit, vagyis Zsolti gazdát, aki részleteket nem árulhatott el, de…

Gáspár Zsolti elégedett az idei celebfelhozatallal (Fotó: Mediaworks Archívum)

Gáspár Zsolti: „Ismerve az apját, tartogathat még meglepetéseket...”

„Már nagyon ráfért a farmra néhány segítő kéz. Mancika néni és jómagam is nagy örömmel fogadtuk a Farm VIP következő évadának játékosait. Színes társaság verődött össze, annyi szent. Én kifejezetten örültem Sáfrány Emesének és Béres Anettnek, hiszen ők már bizonyítottak az Ázsia Expresszben, vagyis sejthető, hogy a kitartásukkal nem lesz baj.”

Persze az összes szereplő előtt ott a lehetőség, hogy megmutassák, mit tudnak, én pedig árgus szemekkel figyelem is őket

– kezdte lapunknak Gáspár Zsolti, majd kitért arra a szereplőre, akiről eddig csak nagyon kevés információja volt.

„Van itt ez az olasz fiú, a Lorenzo. Visszahúzódó gyerek, így első ránézésre, de ismerve az apját, tartogathat még meglepetéseket. Na, persze Rocco Siffrediről is csak érintőlegesen hallottam, de ha ez a fiú a nyomdokain jár, vagy legalább hasonlít a híres papára…” – harapta el a gondolat végét Gáspár Zsolti.

Gáspár Zsolti tőlünk tudta meg, mivel foglalkozik a Farm VIP játékosa (Fotó: YouTube)

„Most lett kedvem visszaülni az iskolapadba”

Zsolti gazda ugyan már lapozta volna a témát, de, amikor megtudta, hogy Lorenzo Tano mivel is foglalkozik a civil életében, alaposan felvillanyozódott és be is indult a fantáziája.

Hogy micsoda? Rocco egy akadémiát üzemeltet Olaszországban, ahol szexet tanít és a fia is ott dolgozik?!

Az komoly! Sosem gondoltam, hogy mondok ilyet, de most lett kedvem visszaülni az iskolapadba. Na jó, csak vicceltem! Maradok a farmon, hiszen itt is valami hasonló folyik. Én is azt tanítom a hölgyeknek, hogyan kell bánni a szerszámokkal…” – kacagott ízesen Zsolti gazda.