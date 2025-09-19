Váratlan fordulat az Ázsia Expresszben, nem hiszed el, ki érkezett a versenyzőkhöz!

Feszültségekkel, izgalmakkal teli harmadik hetet tudhatnak maguk mögött a TV2 népszerű műsorának versenyzői. Az Ázsia Expressz csütörtöki befutója is bőven tartogatott meglepetéseket, de a pénteki hajsza is nem várt eredménnyel, Vastag Csaba és Domján Evelin kiesésével zárult.

Az Ázsia Expressz 2025 újabb váratlan meglepetése, Gáspár Zsolti csatlakozik a csapathoz (Fotó: TV2)

Gáspár Zsolti érkezik az Ázsia Expressz versenyzői mellé

De még a mai hajsza indulása előtt Ördög Nóra egy nem várt meglepetéssel szolgált az egyre fáradtabb versenyzőknek: egy új pár érkezését jelentette be. Az Ázsia Expressz sztárpárjai vegyes érzelmekkel fogadták Kútvölgyi Sárát és Galambos Bogit. S ha ez nem lenne elég, a 2019-es évadban Gáspár Evelinnel versenyző Gáspár Zsolti is megjelenik a helyszínen, derült ki a hétfői adás előzeteséből. Így beigazolódott a kommentelők sejtése, akik biztosak voltak benne, hogy a kaland reality miatt volt a repülőtéren a Farm VIP Zsolt gazdája, amikor áprilisban a Bors szemfüles olvasója lefotózta.

Az biztos, hogy Gáspár Zsolti érkezése alaposan felkavarja majd az egyébként sem álló vizet, de hogy hogyan pontosan, az majd csak az Ázsia Expressz jövő hétfői adásában derül ki.

Gáspár Evelin és Gáspár Zsolt az Ázsia Expressz 2019-es évadában szerepelt, negyedik helyen végeztek (Fotó: TV2)

Megváltoztatta az életét a műsor

Üde színfoltja volt Gáspár Zsolt a 2019-es évadban. Nem csak a versenyzőtársakat, de a helyieket is szórakoztatta, ha kellett kézzel-lábbal mutogatott, de mindig megértette magát.

Sok szép emlékem is van ám! Sőt, valójában olyanból több van. Ma is azt mondom, hogy Istennek minden embert olyannak kellett volna teremtenie, mint amilyenek a srí lankai és indiai emberek. Bármerre jártunk, nagy szeretettel vettek körül minket és mindenütt, mindenki megosztotta velünk azt a keveset, amije volt. No, de a legszebb emlékem Demcsák Zsuzsa maga, hiszen ott látták meg a szerkesztők, hogy minket össze kell ereszteni huszonnégy órára… Az a huszonnégy óra megváltoztatta az életemet, hiszen ha akkor más mellé rendelnek, akkor nem derül ki, miféle összhangban is vagyunk mi Zsuzsikámmal és nem kerülök be a Farm VIP-be sem...

– mondta saját évadáról Gáspár zsolti, aki akkor Evelinnel a negyedik helyen végzett.