Nagymama lehet Gáspár Bea? Virág gyereket szeretne örökbe fogadni

Gáspár Virág újra a fakanalat ragadott édesanyja YouTube-csatornáján, de ezúttal nemcsak a recepten volt a hangsúly! Bár Bea korábban már faggatta lányát esküvőről és unokákról, most Virág maga törte meg a csendet. A fiatal lány őszintén vallott arról, miért nincs párja különleges személyisége ellenére, sőt, azt is elárulta, mire vágyik igazán a legmorcosabb napjain, és hogyan képzeli el az ideális, egészséges párkapcsolatot.

A Gáspár lányok közül Virág többször szerepelt már édesanyja csatornáján (Fotó: Markovics Gábor)

Ezzel lehet lecsillapítani Gáspár Virágot egy kapcsolatban

A fiatalabb Gáspár lány jelenleg pár nélkül éli a mindennapjait. Virág most kendőzetlen őszinteséggel beszélt Gáspár Bea YouTube-csatornáján korábbi kapcsolati kudarcáról és arról a hibáról, amit többé nem akar elkövetni. A fiatal lány azt is elmondta, hogyan kell kezelni őt, ha éppen rossz hangulatában van, és miért tartja magát Isten áldásának, miközben mégis egyedül tölti az estéit.

A Gáspár család legkisebb tagja, Gáspár Virág már kisgyerekként a képernyőkön volt (Fotó: Mediaworks archív)

Virág hirtelen kifakadása abból adódott, hogy Gáspár Bea megjegyezte neki a forgatás közben, hogy Virág egy nagyon poénos személyiség, amire a lánynak egyből a következő volt a válasza:

Tudom, és így nincs párom? Isten Áldása vagyok szó szerint! Főzök, mosok, takarítok, vicces vagyok, nem zavarom a legyet se!

Ezután Bea azért feltette a nagy kérdést lányának, hogy akkor is ilyen-e, ha morcos hangulatában kapják el.

Hát akkor be kell zárni a szobába, vesznek nekem egy mekit, alámrakják a TikTokot, azt elvagyok, mint a kisgyerekek

– válaszolta Gáspár Evelin testvére, aki azt is megosztotta a nézőkkel, hogy szerinte, hogyan néz ki egy jól működő párkapcsolat: „Szerintem az az egészséges egy emberi kapcsolatban, hogy vannak ilyen kis egyedül létek, me time-ok. Mert az előző kapcsolataimban nem volt, és így nem lett meg az egészséges vonal.”

Bea azt is elárulta az egyik forgatásukon, hogy Virág nagyon szépen bánik házi kedvencével (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Gáspár Virág tervei között van az örökbefogadás

Ahogyan azt fentebb is említettük, annak ellenére, hogy visszavonulást tervezett, Virág már korábban is vendégeskedett édesanyja csatornáján, ahol akkor a gyermekvállalás témaköre is felmerült. Gáspár Győző lánya ott elmondta, hogy várja azt a pillanatot, amikor végre megkomolyodik, de hát ez még nem jött el. Virág ezután egy megdöbbentő válasszal zárta Beának az unoka kérdéskörét. „Most elszomorítalak, mert amúgy nagyon szeretem a gyerekeket, de nekem az örökbefogadás nagyon a szívemen van a kutyám miatt. És igazából a gyereknél is ugyanez van, ezért én örökbe fogadnék inkább!” – jelentette ki Gáspár Virág.