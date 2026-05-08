Nagymama lehet Gáspár Bea? Virág gyereket szeretne örökbe fogadni

Gáspár Virág újra a fakanalat ragadott édesanyja YouTube-csatornáján, de ezúttal nemcsak a recepten volt a hangsúly! Bár Bea korábban már faggatta lányát esküvőről és unokákról, most Virág maga törte meg a csendet. A fiatal lány őszintén vallott arról, miért nincs párja különleges személyisége ellenére, sőt, azt is elárulta, mire vágyik igazán a legmorcosabb napjain, és hogyan képzeli el az ideális, egészséges párkapcsolatot.
A fiatalabb Gáspár lány jelenleg pár nélkül éli a mindennapjait. Virág most kendőzetlen őszinteséggel beszélt Gáspár Bea YouTube-csatornáján korábbi kapcsolati kudarcáról és arról a hibáról, amit többé nem akar elkövetni. A fiatal lány azt is elmondta, hogyan kell kezelni őt, ha éppen rossz hangulatában van, és miért tartja magát Isten áldásának, miközben mégis egyedül tölti az estéit.
Virág hirtelen kifakadása abból adódott, hogy Gáspár Bea megjegyezte neki a forgatás közben, hogy Virág egy nagyon poénos személyiség, amire a lánynak egyből a következő volt a válasza:
Tudom, és így nincs párom? Isten Áldása vagyok szó szerint! Főzök, mosok, takarítok, vicces vagyok, nem zavarom a legyet se!
Ezután Bea azért feltette a nagy kérdést lányának, hogy akkor is ilyen-e, ha morcos hangulatában kapják el.
Hát akkor be kell zárni a szobába, vesznek nekem egy mekit, alámrakják a TikTokot, azt elvagyok, mint a kisgyerekek
– válaszolta Gáspár Evelin testvére, aki azt is megosztotta a nézőkkel, hogy szerinte, hogyan néz ki egy jól működő párkapcsolat: „Szerintem az az egészséges egy emberi kapcsolatban, hogy vannak ilyen kis egyedül létek, me time-ok. Mert az előző kapcsolataimban nem volt, és így nem lett meg az egészséges vonal.”
Ahogyan azt fentebb is említettük, annak ellenére, hogy visszavonulást tervezett, Virág már korábban is vendégeskedett édesanyja csatornáján, ahol akkor a gyermekvállalás témaköre is felmerült. Gáspár Győző lánya ott elmondta, hogy várja azt a pillanatot, amikor végre megkomolyodik, de hát ez még nem jött el. Virág ezután egy megdöbbentő válasszal zárta Beának az unoka kérdéskörét. „Most elszomorítalak, mert amúgy nagyon szeretem a gyerekeket, de nekem az örökbefogadás nagyon a szívemen van a kutyám miatt. És igazából a gyereknél is ugyanez van, ezért én örökbe fogadnék inkább!” – jelentette ki Gáspár Virág.
