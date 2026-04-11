Kitálalt Győzike lánya: Gáspár Virág inkább bulizna a házasság helyett, de a gyerekkérdésre még durvábbat lépett

A Gáspár család életét hosszú éveken át az egész ország figyelemmel kísérte, sokak mindennapjainak részévé váltak. Éppen ezért különösen feltűnő, amikor valaki ebből a világból egyszer csak nyomtalanul eltűnik. Gáspár Győző februárban a Borsnak adott interjúban elárulta, hogy kisebbik lánya, Virág visszavonult és nem akar többet szerepelni. Mindezek ellenére Gáspár Virág közösségi oldalain igencsak aktív, és azonkívül, hogy gyönyörű alakjáról folyamatosan megoszt képeket, mélyebb témákba is betekintést enged. Virág ezúttal édesanyja, Gáspár Bea YouTube csatornáján tűnt fel, ahol együtt készítettek el egy süteményt, ami alatt Bea komoly kérdésekkel faggatta kisebbik lányát.

Gáspár Evelin testvére, Virág nővérével ellentétben már nem vállal felkéréseket (Fotó: Nagy Zoltán)

Gáspár Bea ledöbbent, amikor Virág közölte, ő még nem áll készen egy komoly kapcsolatra

Virágnak volt egy nagyon nagy csalódása, amit édesanyja szóba is hoz

Gáspár Virág elmondja, mit gondol a saját generációjáról

Gáspár Virág tervei között van az örökbefogadás

Virág és Bea nemrég a Gáspár Bea Konyhája YouTube-csatorna egyik adásában készítettek el egy, az ő elmondásuk szerint tipikus roma süteményt, a Rigó Jancsit, amely Virág egyik kedvence. Eközben azonban a fiatalabb Gáspár lánynak nem feltétlen a legkedveltebb kérdésekre kellett válaszolnia. Ilyen volt például a házasság és az unoka témakör, ami Beát nagyon foglalkoztatta lányával kapcsolatban, és fel is tette neki a nagy kérdést, hogy hol szerepel Virág tervei közt a házasság.

Gáspár Virág nagyon szereti a kiskutyáit, édesanyja szerint a gondoskodásuk jól mutatja, hogy tökéletes édesanya lenne belőle (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Sehol, mivel én egy karrierista nő vagyok, nem pedig a háziasszony fajta. És azért nincs kapcsolatom, mert más elveket vallok, mint egy-két cigánylány, meg nagyon pörgős az életem.

Ekkor Bea közbeszólt, hogy szerinte inkább az lehet a baj, hogy Virágnak volt egy nagy csalódása. A lány cáfolta, hogy ez áll a dolog hátterében, véleményének pedig hangot is adott.

Az én, és az alattam lévő generációba azt gondolni, hogy valakinek komoly, stabil párkapcsolata legyen és felbírjon nevelni egy gyereket, lehetetlen. És anyu, olyan gondolkodással, ami nekem van...

– mondta arcán mosollyal Gáspár Virág, aki nem érti, hogy is tudná ezt most kivitelezni, és feltette Beának a kérdést: