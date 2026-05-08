Rendkívüli: tűzijátékból készült bombát dobtak be a törvényhozás központjának épületébe

Robbanás rongálta meg a holland törvényhozás legnagyobb pártja, a D66 központját Hága belvárosában - közölte a helyi rendőrség, hozzátéve, hogy sérültek nincsenek.

Robbanás Hollandiában: tűzijátékból készült bombát dobtak be a törvényhozás központjának épületébe

A rendőrség tájékoztatása szerint az este kilenc órakor történt robbanás után nem sokkal letartóztattak egy gyanúsítottat.

Rob Jetten holland miniszterelnök, a liberális 66-os Demokraták (D66) párt vezetője elmondta, hogy tűzijátékból készült bombát dobtak be az épület bejárati ajtajának levélbedobó nyílásán át. A kormányfő az esetet "gyáva megfélemlítési kísérletnek" nevezte.

A centrista, EU-párti D66 tavaly meglepetésszerű győzelmet aratott a holland választásokon a Geert Wilders vezette radikális jobboldali Szabadság Párt (PVV) felett.

A párt központi irodája tavaly egy bevándorlásellenes tüntetés során is megrongálódott, akkor a tüntetők betörték az épület ablakait.