Megszólalt a Győzike Show legkisebb sztárja: Gáspár Virág kitálalt a gyerekkoráról!

Gáspár Győző februárban a Borsnak adott interjúban elárulta, hogy kisebbik lánya, Virág visszavonult és nem akar többet szerepelni. Mindezek ellenére Gáspár Virág közösségi oldalain igencsak aktív, és azonkívül, hogy gyönyörű alakjáról folyamatosan megoszt képeket, mélyebb témákba is betekintést enged. Virág ezúttal édesanyja, Gáspár Bea YouTube csatornáján tűnt fel, ahol együtt készítettek el egy süteményt, ami alatt Bea komoly kérdésekkel faggatta kisebbik lányát – írta meg a minap a Bors. A csípős kérdések között ott volt a házasság és a gyerekvállalás kérdése is, amit Gáspár Bea kíméletlenül odaszegezett lányának, de szóba került a roma származás témaköre, amire Virág megnyugtató választ adott édesanyjának.

A Gáspár család egy ország kedvence volt a Győzike show forgatása alatt (Fotó: Mediaworks Archív)

Gáspár Virág szerencsés volt, nem érte megkülönböztetés

Bea a forgatás közben megkérdezte Virágot, hogyan élte azt meg kislányként, hogy egy egész ország tudta, hogy ki ő, majd azt is hozzátette az anyuka, hogy Virág 2,5 évesen az ország kedvence volt.

Én születésemtől kezdve egészen 17 éves koromig életem legjobb szakaszát éltem, akkor voltam a legboldogabb, semmi gondom nem volt

– kezdte Gáspár Virág, majd így folytatta:

Egyrészt engem azért, mert cigány vagyok, vagy mert ti híresek vagytok sose bántottak, mert nagyon jó közegben nőttem fel. Óvoda, iskola, gimi, mindenhol nagyon jól éreztem magam, sose volt az, hogy megkülönböztettek volna cigányként, vagy azért, mert sztár vagyok. Gimibe azokkal jártam, akikkel óvodába is, és a mai napig velük vagyok jóban.

Gáspár Virág feltűnt A Nagy Duett 2026 forgatásain is miközben édesanyjának szurkolt (Fotó: Mediaworks Archív)

Virág azt is elmondta, hogy természetesen vannak roma barátai, de azért nagyrészt magyarok közt szocializálódott. Gáspár Bea hozzátette a beszélgetéshez, hogy Virág barátai nagyon szerettek hozzájuk járni. A fiatal lány beszámolója után Bea boldogan ezzel a gondolattal zárta a sort:

Akkor mindenkit megnyugtatunk abból a szempontból, hogy anno, amikor a Győzike show-t forgattuk akkor te ezt nem úgy élted meg, hogy egy rossz dolog

– Virág erre válaszul elmondta, hogy annyira nem is emlékszik már arra az időszakra, de azt tudja magáról, hogy nagyon szeret szerepelni. Reméljük, akkor ez a visszavonulás nem fog sokáig tartani!