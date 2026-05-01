Galambos Lajos meghatóan vallott édesanyjáról: „Az ő kedvence volt”

Galambos Lajos is színpadra lépett a Szenes Iván tér tizedik születésnapjára megrendezett Emlékkoncerten. A tér névadója olyan ikonikus slágerek szerzője volt, amelyeket a mai napig imád a hazai közönség, és amelyeket számos előadó rendszeresen a saját koncertjein is előad.

Galambos Lajos a Szenes Iván tér tizedik, jubileumi évfordulója alkalmából lépett színpadja (Fotó: Tumbász Hédi)

Galambos Lajos: „Nagyon sok mindent köszönhetek neki”

A Szenes Iván tér koncertjeit mindig nagy szeretettel várják az ide látogatók, az itt megrendezett emlékesteknek ugyanis jóval nagyobb erejük van egy hagyományos koncertnél: igazi közösségi élményt adnak, amelyeknek legnagyobb ereje abban rejlik, hogy generációkat hoznak össze. A Szenes Iván tiszteletére adott emlékkoncert az egyetlen olyan a világon, amely pontosan azon a helyen valósul meg, ahol a legendás magyar slágerek megszülettek. Lagzi Lajcsi lapunknak adott interjújában hálás szívvel emlékezett vissza azokra az időkre, amikor először találkozott a Szenes Iván dalokkal.

Akkor ismerkedtem meg velük a Budai Parkszínpadnál, amikor a lánya tizenkilenc éves lehetett, én pedig a Studio11-ben trombitálhattam, óriási jelenség voltak mindketten. Annyi mindent köszönhetünk Szenes Ivánnak, a saját fellépéseimen én is rendszeresen éneklem a dalait. Az én sikereimnek ő is része, a 'Kell egy kis áramszünet', vagy a 'Lazítani' című számokat mindenképp megemlíteném.

Galambos Lajos és Stana Alexandra a Nagy Duett 2026-os évadában együtt álltak színpadra, s bár elsőként kellett távozniuk a műsorból, ez nem tántorította el őket attól, hogy újra együtt szerepeljenek. Stana Alexandra korábban a Borsnak el is újságolta, hogy történelmi pillanat Lajcsival énekelni, ugyanis egy kezén meg tudja számolni, hányszor lépett fel úgy, hogy nem táncolni kérték fel. Szenes Andrea, Szenes Iván lánya azonban úgy érezte, a trombitás zenész és Stex párosát értékelni fogja a közönség, így egy közös produkcióra invitálta őket.

Lajcsi különleges produkcióval készült, édesanyja két kedvencét adta elő (Fotó: Tumbász Hédi)

Mindezek mellett Lajcsi szóló produkcióval is fellépett természetesen, s mint elárulta, az ő számára is különleges erővel bírt a mostani koncert.