Klausmann Viktor vallomása: "Ez volt életem egyik legborzasztóbb élménye!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 07:30
Az egykori televíziós három gyermek büszke édesapja. Függetlenül attól, hogy mindhárom gyermeke más anyától született, Klausmann Viktor mindenkivel szoros kapcsolatot ápol. Ezért is viselte meg nagyon, amikor lánya tiniként már nem kért az apai búcsúpusziból.
Klausmann Viktor első gyermeke 2006-ban született. Dominikot a sorban Tamara követte, míg a legkisebb gyermeke, Ármin mindössze négy éves. A háromgyermekes édesapa mindig nagyon figyelt arra, hogy a rengeteg munkája mellett kellő időt tudjon tölteni a gyerekeivel. Ez azonban nem mindig rajta múlt. 

Klausmann Viktor nagyon sok időt tölt Árminnal is, aki az egykori tévés legkisebb gyermeke
Klausmann Viktor gyerekei közül Ármin a legkisebb, akivel nagyon sok időt tölt 
  • Klausmann Viktor neve a Szerencsekerék első szériája által vált ismertté
  • Az egykori televíziós műsorvezető nevét ma már leginkább a Domony Beachez és a Mátraszentistváni Sí Parkhoz kötik
  • Három gyermek édesapja, mindhárom más anyukától született
  • Klausmann Viktor párjai ismerik egymást

Klausmann Viktor: „Ez volt életem legborzasztóbb érzése”

A Domony Beach és a Mátrakeresztesi Sípark vezetője mindig büszkén mesél a gyermekeiről. Tamarával igazán szoros apa-lánya kapcsolata van, akivel kapcsolatban egy sztorit is megosztott velünk. 

Tamci lányom nagyon korán, tizenkét évesen már levált rólam” – emlékezett vissza Viktor. 

Tulajdonképpen ez volt életem egyik legborzasztóbb élménye. Tisztán emlékszem arra a januári napra, amikor elmentem érte a suliba, és mikor találkoztunk, szerettem volna neki puszit adni, amire ő úgy reagált, hogy kicsit hátra lépett, és csak annyit mondott: »Mehetünk apa!« Szétnéztem, hogy ki lát minket, majd azt vettem észre, hogy tőlünk pár méterre jobbra is és balra is fiúk állnak. Azonnal rájöttem, hogy a lányom lassan felnő

– árulta el. 

Klausmann Viktor: „Erre nem lehet felkészülni”

A Szerencsekerék egykori műsorvezetője azt mondja, hiába tudja az ember, hogy egy nap eljön ez a pillanat, erre akkor sem lehet felkészülni. 

Tudatosan készítettem magam arra, hogy egy nap eljön majd ez a pillanat, de mikor megtörtént, rájöttem, hogy erre nem lehet felkészülni. Ez egy olyan sokk volt a számomra, amit két-három hónapig nem tudtam hová tenni. Persze, amikor nem volt közönség, még a nyakamba is ugrott, de amikor jelen voltak a fiúk is, csak a hűvös távolságtartás maradt. És ez nagyon durva érzés egy apának” – mesélte el Klausmann Viktor. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
