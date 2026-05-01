Klausmann Viktor vallomása: "Ez volt életem egyik legborzasztóbb élménye!"

Klausmann Viktor első gyermeke 2006-ban született. Dominikot a sorban Tamara követte, míg a legkisebb gyermeke, Ármin mindössze négy éves. A háromgyermekes édesapa mindig nagyon figyelt arra, hogy a rengeteg munkája mellett kellő időt tudjon tölteni a gyerekeivel. Ez azonban nem mindig rajta múlt.
A Domony Beach és a Mátrakeresztesi Sípark vezetője mindig büszkén mesél a gyermekeiről. Tamarával igazán szoros apa-lánya kapcsolata van, akivel kapcsolatban egy sztorit is megosztott velünk.
„Tamci lányom nagyon korán, tizenkét évesen már levált rólam” – emlékezett vissza Viktor.
Tulajdonképpen ez volt életem egyik legborzasztóbb élménye. Tisztán emlékszem arra a januári napra, amikor elmentem érte a suliba, és mikor találkoztunk, szerettem volna neki puszit adni, amire ő úgy reagált, hogy kicsit hátra lépett, és csak annyit mondott: »Mehetünk apa!« Szétnéztem, hogy ki lát minket, majd azt vettem észre, hogy tőlünk pár méterre jobbra is és balra is fiúk állnak. Azonnal rájöttem, hogy a lányom lassan felnő
– árulta el.
A Szerencsekerék egykori műsorvezetője azt mondja, hiába tudja az ember, hogy egy nap eljön ez a pillanat, erre akkor sem lehet felkészülni.
„Tudatosan készítettem magam arra, hogy egy nap eljön majd ez a pillanat, de mikor megtörtént, rájöttem, hogy erre nem lehet felkészülni. Ez egy olyan sokk volt a számomra, amit két-három hónapig nem tudtam hová tenni. Persze, amikor nem volt közönség, még a nyakamba is ugrott, de amikor jelen voltak a fiúk is, csak a hűvös távolságtartás maradt. És ez nagyon durva érzés egy apának” – mesélte el Klausmann Viktor.
