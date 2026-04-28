Stana Alexandra: „A párom mindenben támogat”

Stana Alexandra is fellépett a Szenes Iván tér tizedik évfordulója alkalmából megrendezett emlékkoncerten, ahol kivételesen nem tánccal próbálta meg lenyűgözni a közönséget. A gyönyörű művésznő ezúttal egy Galambos Lajossal közösen előadott dallal tette még emlékezetesebbé a jeles eseményt, majd a magánéletéről is elárult ezt-azt.

Stana Alexandra Galambos Lajossal lépett fel a Szenes Iván tér 10. évfordulója alkalmából megrendezett emlékkoncerten (Fotó: Tumbász Hédi)

Stana Alexandra: „Ha ez nincs, az már a kiégés jele lehet”

A táncosnőtől megszokhattuk, amint a Dancing with the Stars-ban az első évadtól kezdve profiként vezeti táncpartnereit, nemrég azonban A Nagy Duett színpadán Lajcsi mentorálta őt az éneklésben. Bár a páros elsőként távozott a műsorból, a Szenes Iván Emlékesten újra egymás oldalán ragadtak mikrofont. Stex a fellépés előtt a Borsnak adott interjújában mesélt az érzéseiről.

Nagyon izgatott vagyok ettől az estétől, hiszen kivételesen nem táncolni fogok. Viccet mesélni nem tudok, úgyhogy marad az éneklés

- mondta el nevetve.

Nyilván ez egy idegen terep nekem, úgyhogy szerettem volna olyan különleges ruhában megérkezni, amivel megtisztelem ezt a csodálatos évfordulót, nagyon nagy izgalommal készültem.

Stana Alexanra egy gyönyörű, flitteres zöld kisestélyi mellett tette le a voksát a jeles eseményre (Fotó: Tumbász Hédi)

Bár a színpadi jelenlét egyáltalán nem ismeretlen számára, most mégis szokatlan, de jóleső feszültséggel várta a fellépést.

Azt hiszem, az ember akkor tud igazán jól működni a művészeti ágakban - legyen szó táncról vagy éneklésről -, ha van benne egy kis adrenalin. Ha ez már nincs meg a fellépések előtt, az a kiégés első jele lehet, ezért én nagyon örülök, hogy izgulok. Természetesen a táncnál ez már kevésbé intenzív, mint egy olyan típusú produkció esetében, amilyennel háromszor voltam színpadon életemben; de azért ez boldog izgalom, nem lábremegős.

Stana Alexandra párja boldogan kísérte el a táncosnőt a fellépésre, ahol ezúttal énekelt (Fotó: Tumbász Hédi)

Stana Alexandrát párja mindenben támogatja

A táncosnő nem egyedül érkezett a jeles eseményre, párjával boldogan pózoltak a kameráknak.

Igen, a kedves párom hozott el és még arra is megkértem, hogy videózzon, mert szerintem nem sokszor lesz ilyen, hogy énekelni fogok színpadon. Mindenben támogat és ahová tud, eljön velem. A legnagyobb rajongóm egyébként édesanyám, de ő sajnos most dolgozik, ezért nem lehet itt. De jól esik, hogy a párom is mindenben mellettem áll.

Mint ismeretes, Stana Alexandra több mint egy éve él boldog párkapcsolatban, noha sosem akart vele haknizni, azért rejtegetni sem rejtegeti, hogy mennyire jól kijönnek egymással. Nemrég még azt is elárulta, hogy a lánykérés elől sem zárkózna el. Bár nem hiszi, hogy ettől több lenne a kapcsolatuk, nyilván ezért örülne neki.

Egy év alatt sokat kaptunk az élettől. Mélységeket és magasságokat, de együtt ülünk a hullámvasúton és ennél több nem is kell! Még száz legyen!

- mesélte a Borsnak.