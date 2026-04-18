„Nem akarok egy olyan helyzetet hagyni, amivel nekik okozok problémát” – döbbenetes lépésre szánta el magát múltját felszámoló Galambos Lajos

Sokan hajlamosak beleragadni a múltba, de Galambos Lajos szerint az életminőség folyamatos javításához elengedhetetlen a prioritások felállítása. A gyerekeivel egyeztetve hozta meg azt a fajsúlyos döntést, hogy eladja a budai hegyvidék egyik legkülönlegesebb ingatlanát. A villa nem csupán egy épület: egy hat egységből álló, művészi igényességgel kialakított, többgenerációs otthon, amelyben minden szintnek és apartmannak megvolt a maga funkciója. A zenész azonban őszintén bevallotta: a házat gyakorlatilag nem használják, hiszen az ő szíve már véglegesen vidékre húz.

Soroksáron születtem, Budapesten éltem, de Boldogasszonypuszta lett az igazi, választott otthonom

– fogalmazott Lajos.

A döntés mögött azonban nemcsak a kényelem, hanem a gyermekeivel szembeni felelősségérzet is áll. Úgy véli, egy ekkora villa fenntartása a fűnyírástól a folyamatos állagmegóvásig hatalmas teher lehet egy örökösnek.

Nem akarok egy olyan helyzetet hagyni, amivel nekik okozok problémát. A legjobb örökség a mobileszköz, a pénz vagy egy olyan befektetés, amivel nem kell napi szinten foglalkozni.

Ezért döntött úgy, hogy amit csak lehet, még az életében lerendez és befejez.

Művészi érték és új gazda

Lajos nem titkolja, hogy bár sok az érdeklődő, nem mindegy számára, ki lesz az ingatlan új tulajdonosa. Mivel a belső tereket művészi igényességgel, egyedi hangulatúra alakították ki, azt szeretné, ha a ház szellemisége méltó módon élne tovább. Éppen ezért a villát szinte teljes berendezéssel, a kifejezetten oda tervezett és vásárolt műtárgyakkal együtt árulja.

Az is fontos, hogy milyen az új tulajdonos: szeretném, ha jó gazdája lenne, ha olyan ember venné meg, aki méltó módon viszi tovább. Ez egy művész által kialakított tér, különleges belső terekkel, elég egyedi hangulattal. Ezért jó lenne, ha valaki ezt a szellemiséget tovább vinné. Nyilván aztán, ha megveszi, már az ő döntése. Nagyon sok olyan darab van ott, ami kifejezetten ahhoz a térhez készült, azzal alkot egészet. Persze bizonyos darabok nem maradnak, természetesen főleg azok, amelyek a saját gyűjteményem részét képezik

– magyarázta lapunknak a művész. Természetesen a személyes gyűjteményének legfontosabb darabjait magával viszi, de a ház „lelke”, az egyedi berendezés, marad.