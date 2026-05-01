Faág fejezte le a családapát, valóságos csoda, hogy túlélte: az orvosokat is sokkolta a baleset

Sokkoló munkabaleset ért egy édesapát - egy faág szúródott a nyakába, gyakorlatilag lefejezve őt.

Munkabaleset során fejezte le majdnem egy fa az apukát (fotó: GoFundMe)

Valóságos csoda, hogy túlélte a sokkoló munkabalesetet

A 32 éves Phillip Pohle az amerikai Hocking megyében él, ahol karbantartóként és törmelékeltakarítóként dolgozik. Ezúttal a Hocking Hills Állami Parkban dolgozott egy márciusi estén, amikor egy nagy faágat lökött le az útról.

Ekkor azonban egy ág átszúrta a nyakát. Bár korábban egyetlen csontja sem tört el, Pohle elárulta: azonnal tudta, hogy megsérült, amikor egy roppanás vagy reccsenésszerű érzést észlelt. Azonnal rájött: nagy a baj.

Abban a pillanatban a gyermekeimre gondoltam, mert nagyon jó volt apának lenni. Csak arra gondoltam, mennyire fognak hiányozni a babáim.

Így mentették meg a kétgyermekes édesapa életét

Amikor a férfi munkatársai észrevették a történteket, stabilizálták a nyakát, és lefűrészelték a fa egy részét. A kiérkező szolgálatok az időjárás miatt nem tudták helikopterrel elszállítani, így a helyszínen intubálták.

Csak később, a kórházban derült ki, mennyire súlyos is az édesapa állapota: Phillip Pohle úgynevezett „belső lefejezést” szenvedett, melynek során a koponyája levált a gerincéről, így a fejét gyakorlatilag a nyaki szövetek tartották a helyén. Az életmentő beavatkozás során lemezeket, csavarokat és rudakat használtak a stabilizálására.

Phole előtt egy rendkívül kemény és hosszú út áll: a felépülés nem lesz egyszerű, ráadásul eközben a családnak azzal is szembe kell néznie, hogy ki kell fizetniük a kórházi számlákat és meg is kell élniük valamiből. Épp emiatt a hihetetlen balesetet túlélt férfinek egy közösségi adománygyűjtést indítottak, számolt be a történtekről a People oldala.