Először szólalt meg válása után Gájer Bálint: „Próbálok többet foglalkozni magammal”

Felborult az élete az énekesnek az idei évben, mivel nyáron közösségi oldalán jelentette be, hogy válnak feleségével, Brigivel. Gájer Bálint azóta próbál önmagára és a munkájára figyelni. Viszonya nem romlott meg sem gyermekével, sem volt párjával. Az énekes október tizenötödikén jubileumi koncertet is ad a MoMKultban, ahol a szólókarriere is elindult.

Gájer Bálint jubileumi koncertet ad október 15-én a MoMKult-ban (Fotó: Gájer Bálint)

Több vendégelőadót is hívott Gájer Bálint a koncertjére és próbált olyan embereket szerezni, akik befolyásolták zenei karrierjét.

Fontos volt számomra, hogy olyan vendégeket hívjak a nagykoncertemre, akiknek meghatározó szerepük volt a 25 éves énekesi karrieremben. Pély Barna neve merült fel elsőként, hiszen ő volt az első énektanárom. United rajongó voltam abban az időben, ezért különösen nagy megtiszteltetés volt Barna tanítványának lenni. Imádtam az énekóráit, sokat tanultam tőle. A másik meghatározó zenei projekt a Group’n Swing zenekar volt az életemben. 2009-től Mihályi Rékával voltunk az énekesek a csapatban. Hat évig dolgoztunk együtt, két nagylemezt adtunk ki közösen. Mióta kiléptem a zenekarból, azóta nagyon ritkán álltunk egy színpadon Rékával, de Október 15-én újra elhangzik két ikonikus Group’n Swing dal a koncerten

– árulta el az énekes, hogy miért ők fognak fellépni vele a koncerten és hozzátette, hogy jövőre nem veti el az ötletet, hogy új albummal érkezik, amin leginkább feldolgozások fognak szerepelni.

Gájer Bálint újra építkezésbe kezd

A válás után eladtam a házat, de maradtunk egy városban. Fontos volt, hogy Kristóf ugyanabba az óvodába járjon, mint eddig és hogy közel legyünk egymáshoz. Nem kell komoly dologra gondolni a válással kapcsolatban, szimplán eltávolodtunk egymástól az együtt töltött 12 év alatt

– vallott Gájer Bálint gyermekéről, illetve jelenlegi helyzetéről és a válás okáról is, ezen kívül pedig reméli, hogy harmadik építkezése egyben az utolsó is lesz.

Gájer Bálint válása után minél többet szeretne utazni és önmagára fókuszálni (Fotó: Gájer Bálint)

Próbálok többet foglalkozni magammal, a testi, lelki egészségemmel. A fellépések mellett szeretnék többet utazni, feltöltődni, de jelenleg még az építkezésről és a karácsonyi koncert időszakról fog szólni a következő pár hónap

– így beszélt Gájer Bálint a jövőbeli terveiről és az elkövetkezendő sűrű hónapokról, ami az énekes előtt áll.