Először szólalt meg válása után Gájer Bálint: „Próbálok többet foglalkozni magammal”

Felborult az élete az énekesnek az idei évben, mivel nyáron közösségi oldalán jelentette be, hogy válnak feleségével, Brigivel. Gájer Bálint azóta próbál önmagára és a munkájára figyelni. Viszonya nem romlott meg sem gyermekével, sem volt párjával. Az énekes október tizenötödikén jubileumi koncertet is ad a MoMKultban, ahol a szólókarriere is elindult.
Több vendégelőadót is hívott Gájer Bálint a koncertjére és próbált olyan embereket szerezni, akik befolyásolták zenei karrierjét.
Fontos volt számomra, hogy olyan vendégeket hívjak a nagykoncertemre, akiknek meghatározó szerepük volt a 25 éves énekesi karrieremben. Pély Barna neve merült fel elsőként, hiszen ő volt az első énektanárom. United rajongó voltam abban az időben, ezért különösen nagy megtiszteltetés volt Barna tanítványának lenni. Imádtam az énekóráit, sokat tanultam tőle. A másik meghatározó zenei projekt a Group’n Swing zenekar volt az életemben. 2009-től Mihályi Rékával voltunk az énekesek a csapatban. Hat évig dolgoztunk együtt, két nagylemezt adtunk ki közösen. Mióta kiléptem a zenekarból, azóta nagyon ritkán álltunk egy színpadon Rékával, de Október 15-én újra elhangzik két ikonikus Group’n Swing dal a koncerten
– árulta el az énekes, hogy miért ők fognak fellépni vele a koncerten és hozzátette, hogy jövőre nem veti el az ötletet, hogy új albummal érkezik, amin leginkább feldolgozások fognak szerepelni.
A válás után eladtam a házat, de maradtunk egy városban. Fontos volt, hogy Kristóf ugyanabba az óvodába járjon, mint eddig és hogy közel legyünk egymáshoz. Nem kell komoly dologra gondolni a válással kapcsolatban, szimplán eltávolodtunk egymástól az együtt töltött 12 év alatt
– vallott Gájer Bálint gyermekéről, illetve jelenlegi helyzetéről és a válás okáról is, ezen kívül pedig reméli, hogy harmadik építkezése egyben az utolsó is lesz.
Próbálok többet foglalkozni magammal, a testi, lelki egészségemmel. A fellépések mellett szeretnék többet utazni, feltöltődni, de jelenleg még az építkezésről és a karácsonyi koncert időszakról fog szólni a következő pár hónap
– így beszélt Gájer Bálint a jövőbeli terveiről és az elkövetkezendő sűrű hónapokról, ami az énekes előtt áll.
Nyilván szeretnék majd párkapcsolatot, de jelenleg nem ez a legfontosabb dolog az életemben. Most inkább az előttem álló feladatokra koncentrálok és próbálok minél többet együtt lenni a kisfiammal, akit akkor is szoktam látogatni, amikor nem apás napok vannak
– számolt be magánéletéről az énekes, aki úgy gondolja, hogy mindent sikerült elsimítani, ami ilyenkor probléma lehet egy válásnál.
